U Hrvatskoj dočekan kao kralj, a evo kako ga je oduševila naša predsjednica

Godinu iza nas obilježila je i scena u polufinalu Svjetskog prvenstva u kojoj su hrvatski nogometaši u velikom slavlju srušili fotoreportera AFP-a Yurija Corteza.

Ovaj 53-godišnji Salvador u rujnu je na poziv Hrvatske turističke zajednice stigao je i u Hrvatsku, a tom prilikom dao je i ekskluzivan intervju za Večernji list.

Cortez se i danas rado prisjeća situacije iz polufinala SP-a.

- Bila je to vrlo nekontrolirana situacija. Puno veselja, euforije, vriskova. Jedino što sam pomislio u tom trenutku je da to moram snimiti. Nije me omeo pad, nisam osjetio bod, samo sam želio snimiti tu euforiju - otkrio je za Laprensagrafica.com Cortez koji se sprijateljio s hrvatskim igračima.

- Ne samo s igračima, nego s hrvatskim narodom. Pozvala me i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović da razmijenimo komentare i stajališta o pojedinim temama. Ljudi iz Hrvatske, kada sam bio tamo, poslali su mi brojne poruke u znak zahvalnosti. Zvali su na razna mjesta, mogu reći da su me primili kao kralja.

Cortez posebno ima riječi hvale za Kolindu.

- Ima karizmu koja se osjeća, nije poput drugih vođa. Susret s njom uistinu mi je bio poseban.

Salvadorac je uvjeren da će SP u Rusiji obilježiti njegovu karijeru.

- Potpuno se slažem jer nešto takvo se nikada nije dogodilo.

Za kraj je Cortez otkrio da bi volio da Salvador i Hrvatska odigraju prijateljsku utakmicu, no da je to teško izvedivo.

- Teško bi bilo organizirati utakmicu na tom nivou. Naš savez i nogomet nisu u ovom trenutku u stanju odraditi utakmicu takve razine.

