U Dinamo stiže nogometaš iz Celtica, a evo zbog čega Bruno Petković ide u Bolognu

Postoji nekakva pjesma na našoj glazbenoj sceni u kojoj se spominju minus i plus, no minus i plus su dosad obilježili kratki boravak Fabija Cannavara na klupi Dinama, u pluseve svakako valja ubrojiti veliku pobjedu nad Milanom u posljednjem kolu Lige prvaka, koja nažalost nije bila dovoljna za prolazak u nokaut-fazu, a tu se ubraja i pobjeda nad Istrom, Cannavarov debi u HNL. No, minus je svakako poraz u Osijeku. Koji je zapravo bolan, jer Dinamo je odigrao jako dobru utakmicu, vjerujemo da smo na Opus areni vidjeli pravi rukopis novog trenera i da će tako nastaviti plavi lomiti i buduće suparnike u domaćem HNL dvorištu.

Prvi na redu je Šibenik, večeras od 18 sati u Maksimiru Dinamo želi uzeti puni plijen i bar malo staviti pritisak na Rijeku i Hajduk koji su i dalje u znatnoj bodovnoj prednosti.

Tajna je tko će braniti

– Nismo fokusirani na Šibenik, fokusirani smo samo na sebe. Protiv Osijeka smo igrali jako dobro, ali smo izgubili fokus u nekim situacijama i nažalost smo poraženi. Vidio sam dosta stvari kod Šibenika, respektiram ih, ali fokusiran sam samo na nas. Pripremili smo se za ovu utakmicu dosta dobro – rekao je Fabio Cannavaro.

Za ovaj susret ne može računati na "požutjelog" Théophilea i na ponovno ozlijeđenog Franjića, pa će biti promjena u posljednjoj liniji. Nije Cannavaro sve otkrio, ali je potvrdio:

– Galešić će igrati.

Dakle, igrač koji je za ozbiljan novac (tri milijuna eura) došao iz Rijeke, stoper koji bi trebao plavima pomoći pogotovu kad igraju visoko i otvoreno, danas bi treba debitirati.

U Osijeku nije bilo ozlijeđenog vratara Nevistića, branio je Nikola Čavlina, ali po pitanju vratara za današnju susret, trener Dinama ostao je zakopčan:

– Sad biste htjeli sve znati, dosta vam je jedan izravni odgovor. Niko će igrati od prve minute, a pitanje golmana ćemo ostaviti kao tajnu.

S obzirom na te nužne promjene, zacijelo će biti i promjena u igri Dinama.

– Promjena mora biti, Franjić kao bočni igrač može ostati nekad u sredini terena, on se dobro osjeća na toj poziciji. Razlika je kad on igra na toj poziciji ili kad su tamo Ristovski ili Pierre-Gabriel. Mi opet želimo kontrolirati utakmicu, posjed lopte. I volio bih da HNS i sudačka organizacija budu više fokusirani na efektivni dio igre. Ne možemo toliko vremena tijekom utakmice gubiti na razne detalje, trebamo se više fokusirati na efektivni dio igre.

Tajnovit je Cannavaro bio i oko mogućih dodatnih pojačanja.

– Ako je nešto dobro, ako nađemo nekoga kvalitetnog onda da, ali nećemo dovesti nekoga samo da dovodimo igrače. To ne želimo i nećemo raditi. Imamo dobru momčad, odlične igrače koji rade sjajno. Sretan sam jer mi igrači daju dovoljno pažnje, žele učiti i napredovati. I žele pobjeđivati, to kod njih jasno vidim, rekao je Cannavaro.

No, koliko znamo, na kraju je sve riješeno oko Luke Ivanušeca, čini se da bi se ovih dana trebao pojaviti u Zagrebu iako iskustvo govori da ništa nije gotovo dok nije došao i potpisao. Isto tako, lijevi bek Celtica trebao bi doći u Dinamo, ali Taylor će biti pojačanje od ljeta. Kad je o odlascima riječ, očito je da od odlaska Sandra Kulenovića u moskovski Lokomotiv neće biti ništa, on će i dalje biti jedna od napadačkih opcija Dinama u borbi za naslov prvaka i to dosta važna s obzirom na to da se i dalje ne zna kad će se na travnjak vratiti Bruno Petković.

– Osjeća se puno bolje, ali mislim da će se vratiti za 2-3 tjedna u Bolognu, mora se posvetiti svom problemu i oporavku, vidjet ćemo. Vjerujem da se želi vratiti što brže na teren.

Velika stvar za Sučića

Zna se da Petar Sučić od ljeta postaje igrač Intera, dosta je bilo prijepora oko toga je li to dobar potez ili nije.

– To je odlična vijest za Petra, govorimo o jednom od najboljih klubova u Italiji, o klubu s velikom poviješću, sjajnom budućnosti, to će za njega biti velik potez u karijeri. Petar se svakim danom osjeća sve bolje, počeo je trčati, želi igrati, ali polako. Moramo biti strpljivi s njim – rekao je Cannavaro o igraču koji se još oporavlja nakon loma metatarzalne kosti.