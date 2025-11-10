Iza Antonije Ružić je izvrsna sezona, najbolja do sada. Njezin najbolji plasman na pojedinačnoj WTA listi je 69. mjesto, na koje je stigla prije nešto manje od mjesec dana.

Bila je to nagrada za sve odlične rezultate koje je ostvarila posljednjih mjeseci, kada se uspjela izboriti za nastupe u glavnim turnirima velikih natjecanja.

Među njima svakako se ističe ulazak u četvrtfinale WTA turnira ranga 500 u meksičkom Monterreyu. Stoga će hrvatska reprezentacija na turniru Billie Jean King Cupa u Varaždinu predstojećeg vikenda imati jaki adut.

- Sezona je stvarno bila super. Trenutno vjerojatno igram najbolji tenis u životu, što se vidi po rezultatu, renkingu i svemu. Sretna sam i zadovoljna što mogu biti na WTA Touru i među najboljih sto.

I jesam i nisam očekivala da će se to dogoditi. Uvijek su mi govorili da imam igru za tako nešto i da jesam 'materijal' da budem vrhunska igračica, a sa samopouzdanjem i iskustvom mislim da je to došlo na naplatu.

Godinu ste započeli kao 142. tenisačica svijeta. Što se promijenilo?

- Nisam bila toliko ozlijeđena kao prije, mislim da sam s terena izbivala dva-tri tjedna. Imala sam cijelu sezonu na touru.

Samopouzdanje i vjera u sebe su bili važni, uz to što smo promijenili nekoliko detalja, kod forhenda i servisa. Zadovoljna sam kako igram iz dana u dan.

Hrvatska je u Varaždinu u društvu Češke i Kolumbije, a samo pobjednički sastav će otići u najviši rang ovog natjecanja. Što očekujete?

- Tijekom posljednja tri tjedna sam trenirala doma, dobro sam se pripremala i osjećam se super. Nemam ozljeda. U ponedjeljak smo odradili prvi trening, za sada sve izgleda dobro.

Kolumbija i Češka su zahtjevni protivnici, svatko na svoj način Češka je jedna od najbolji reprezentacija u svijetu, ima dobre mlade nade, prije svih Noskovu koja je među 20 najboljih i posljednjih mjeseci igra super.

Prijašnjih godina u Billie Jean King Cupu se pokazalo da je u reprezentaciji sve moguće. Vjerujem u našu ekipu i nadam se da ćemo biti pobjednici na kraju.

Ako se može tako reći, bit ćete pod posebnim povećalom, jer ste odavde, Orehovica i Čakovec nisu daleko. Očekujete li podršku?

- Svakako, nadam se da će doći dosta gledatelja iz Čakovca, Varaždina… Nije svaki dan da igramo kod kuće.

Kad ste to spomenuli, sjećate li se kad ste posljednji put igrali u Hrvatskoj?

- Nemam pojma! Makarska prije dvije-tri godine, a prije toga bili su to turniri do 12-14 godina. Zato sam posebno sretna što igramo kod kuće - zaključila je Ružić.

Prvog dana, u petak, sastat će se Češka i Kolumbija, dan potom naše će tenisačice igrati s Kolumbijom, a u nedjelju ih čeka okršaj s Češkom. Sva tri dana program počinje u 14 sati. Prijenos je na Sportskoj televiziji.