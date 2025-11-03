Naši Portali
ŠOK U SRBIJI

Treneru srpskog prvoligaša pozlilo usred utakmice: Prevezen je u bolnicu gdje je preminuo

Banjaluka: Borac i Olimpija igraju prvu utakmicu playoffa Konferencijske lige
Dejan Rakita/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.11.2025.
u 20:26

Žižović je naglo izgubio svijest i pao pokraj terena nakon čega mu je ukazivana pomoć

Zastrašujuće vijesti dolaze iz susjedne Srbije gdje je tragično preminuo trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović. 44-godišnjem stručnjaku iz Bosne i Hercegovine pozlilo je u 22. minuti utakmice između njegove momčadi i Mladosti iz Lučana. 

Žižović je naglo izgubio svijest i pao pokraj terena nakon čega mu je ukazivana pomoć te je naposljetku vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu gdje je na kraju i preminuo. Utakmica Mladosti i Radničkog je prekinuta.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata

Rođen je 27. prosinca 1980. u Rogatici, a igračku karijeru započeo je u Rudaru iz Ugljevika. Pokrivao je poziciju ofenzivnog veznjaka, a igrao je još i za mostarski Zrinjski, Tiranu, banjalučki Borac i Radnik iz Bijeljine. Odigrao je i četiri utakmice za reprezentaciju Bosne i Hercegovine 2008. Umirovio se 2016. u Radniku.

VEZANI ČLANCI: 

U tom je klubu započeo i trenersku karijeru, a vodio ga je od 2017. do 2019. Potom je vodio svoj drugi bivši klub, Zrinjski te Slobodu iz Tuzle i Borac prije nego je 2024. stigao na klupu Radničkog. 

Ključne riječi
trener smrt Radnički Kragujevac Mladen Žižović

Komentara 2

Pogledaj Sve
UL
ulica
21:15 03.11.2025.

sport i zdravlje ?!

Avatar AFUERA
AFUERA
20:29 03.11.2025.

Solidaran bio

Želite prijaviti greške?

Pošalji

