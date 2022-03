Trener svih trenera o susretu s dječakom iz Prištine: 'Ćiro, djed bi me ubio, ne smijem!'

Legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević na svome Facebooku otkriva zanimljive detalje iz svoga trenerskog života, a sada se prisjetio i dijela iz Prištine.

Trener svih trenera napisao je:

"Neki dan sam išao u slastičarnicu, moram vam ovo ispričati, a dečko mi kaže: ‘Ćiro, ne smijem vam naplatiti, djed bi me ubio!'

Momak je iz Prištine, kaže, i moli me samo za fotografiju kako bi poslao rodbini na Kosovo, a to nije prvi put da mi se takvo što dogodilo.

Prošle godine u Zadru ista situacija. Samo umjesto momka, bila je neka mila curica. A, znam se, kada sam u Švicarskoj, voziti vlakom od Züricha do Lausanne i, prođe dečko koji gura kolica, prodaje kavu i čokoladu. Ja ga zaustavim, želim kupiti, platiti… A on kaže: ‘Ja sam s Kosova, znate, nema šanse da to platite.'

'Ma idi u pičku materinu', kažem ja njemu, 'dođi sine da te poljubim i da ti duplo platim.' U Prištini sam zbilja imao status božanstva, živio sam u hotelu Grand, istom onom u kojem je odsjedao Tito, a Kosovari su se brinuli da mi ne fali ni ptičjeg mlijeka. Stvarno su me voljeli! Drago mi je vidjeti da ni danas, skoro pa 40 godina kasnije, nema razlike u tom njihovom odnosu prema meni, ali moram ih zajebati i reći da ja njih volim još i više. Danas ću vam stoga, kroz tri priče iz Prištine, pokušati opisati što sam tamo proživljavao one nevjerojatne sezone kada sam se vratio iz Grasshopersa da ih spasim od ispadanja. Imajte samo, molim vas, malo strpljenja…

Voli vas vaš Qiro!"