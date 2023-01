Trener Lyona komentirao žestoke napade na Lovrena: Ovdje su sigurno svi pošteni ljudi

Jedan od lidera hrvatske reprezentacije Dejan Lovren napravio je transfer nakon što je osvojio brončanu medalju u Kataru, točnije, vratio se u svoj Lyon iz ruskog Zenita. 33-godišnji branič je bio jedan od stupova momčadi Zlatka Dalića, no pojedini ruski i srpski mediji napali su ga da je pjevao ustaške pjesme. Trener lavova Laurent Blanc oglasio se o toj situaciji na redovnoj press konferenciji prije ligaške utakmice s Metzom.

- To je nacionalistička pjesma koja pjeva o oslobođenju njegove zemlje. Morate to pitati njega, ne mogu odgovoriti u njegovo ime. Ovdje su sigurno svi pošteni ljudi. Znate li samo poštene ljude? - odgovorio je Blanc na pitanje francuskih medija o Lovrenovoj izvedbi Thompsonovih Čavoglava.

- Možda se ne čini duboko za vas, ali vidio sam što može donijeti ovom klubu kao igrač. Mislim da je dobar potpis za klub kao nogometaš. Ako ga želite gledati kao čovjeka, to je vaš sud, ja gledam samo nogometni dio. Vidim čovjeka punog poštovanja za obitelj, djecu i ženu. Morat ćete to njega pitati kada ga vidite. Postoje mnoge stvari koje trenutno mogu biti šokantne i to razumijem, ali trenutno smo na sportskoj konferenciji - rekao je proslavljeni nogometaš.