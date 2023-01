Ruski i srpski mediji napali Lovrena: Pišu da je potjeran iz Rusije zbog ustaških pjesama

Hrvatski reprezentativni stoper Dejan Lovren nedavno je potpisao dvogodišnji ugovor s francuskim velikanom Lyonom te nakon dvije i pol godine napustio ruskog prvaka Zenita. Ruski mediji pišu da je prodan na Gerland za dva milijuna eura, a već je nastupao za lavove od 2010. do 2013. godine. Lovren je bio jako sretan što se vratio u bivši klub jer smatra kako nije pokazao svoje najbolje izdanje u dresu slavnog kluba.

- Jako sam sretan što se vraćam u Lyon. Ovaj klub mi je otvorio vrata međunarodnog nogometa, to nikad neću zaboraviti. Ovdje me vežu mnoge uspomene, posebno s predsjednikom Jean-Michelom Aulasom koji me uvijek podržavao. Iz Lyona sam 2013. otišao sa žaljenjem jer sam imao osjećaj da nisam pokazao sve što sam mogao. Želim svima dokazati kakav sam igrač - rekao je prilikom predstavljanja.

Međutim, srpski i ruski portali meditvrde da znaju zašto je Lovren morao napustiti Zenit te tvrde da iza svega stoji 'politička pozadina'.

- Ustaški pozdrav otjerao Lovrena iz Zenita: Ruski mediji se bavili kontroverznim Hrvatom, kažu da je platio danak zbog nacizma - naslov je Kurira.

- Zenit se poslije skandala riješio defanzivca - piše ruski portal Soccer i u nastavku donosi priču o slavlju Lovrena i Brozovića te smatra kako bi trebali biti suspendirani, no zbog karaktera prvaka Lovrena će teško zamijeniti.

- HRVAT JE OTERAN IZ RUSIJE - KOŠTALE GA USTAŠKE PJESME! Isplivali novi detalji, zbog ovoga su ga PRODALI! - piše Mondo i dodaje da je zapravo potjeran iz Rusije zbog ustaških pjesama i veličanja rata.

- SKUPO GA JE SVE KOŠTALO Rusi oterali Lovrena, ustaške pjesme mu došle glave - sada je sve otkriveno - javlja Alo.