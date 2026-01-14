Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROLIGA

Partizan deklasiran na vlastitom terenu: Olympiacos im nanio najteži domaći poraz u povijesti

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
14.01.2026.
u 23:03

Očajna napadačka igra domaćih nastavila se i u trećoj četvrtini u kojoj su, kao i u drugoj, ubacili samo 13 poena

Košarkaši Partizana upisali su najteži poraz na svom parketu u povijesti Eurolige. Grčki Olympiacos protutnjao je Pionirom i svladao crno-bijele s čak 38 poena razlike, završilo je 104:66 za gostujuću momčad.

Ne može se reći da se od početka činilo da Partizan čeka povijesni poraz, dapače Partizan se u prvih šest minuta činio kao ravnopravan protivnik te je prvu četvrtinu završio sa samo tri poena zaostatka. Problemi su počeli u drugoj četvrtini u kojoj je Partizan uputio samo deset šuteva naspram Olympiacosovih 18, a pogodio četiri, dok su Grci imali 12 ubačaja, Na poluvrijeme se tako otišlo se velikih 52:30.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku"

Očajna napadačka igra domaćih nastavila se i u trećoj četvrtini u kojoj su, kao i u drugoj, ubacili samo 13 poena, a primili 27. Olympiacos je prvi puta pobjegao na +30 kod rezultata 70:40, a na kraju treće dionice bilo je 79:43. Igrači Partizana u tim su trenucima izgledali poput razbijene vojske, a poraz je mogao biti i teži da Grci u četvrtoj četvrtini nisu dignuli nogu s gasa.

Najbolji kod pobjedničke momčadi bio je Sasha Vezenkov s 25 poena, a po 12 su zabili Dorsey, Hall, Milutinov, Peters i Walkup. najbolji strijelac utakmice bio je Partizanov Duane Washington Jr. s 28 ubačaja.

Nakon 22 utakmice, Partizan je posljednja momčad Eurolige sa samo šest pobjeda koliko imaju i Anadolu Efes i ASVEL, no oni su igrali utakmicu manje i upisali poraz manje. Igrači Partizana utjehu mogu pronaći u činjenici da ovo ipak nije najteži poraz kluba u Euroligi. On se dogodio u Moskvi u sezoni 2013./14. kada je CSKA slavio s 88:46, odnosno 42 poena razlike.
Ključne riječi
Euroliga Olympiacos Partizan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!