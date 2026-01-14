Partizan deklasiran na vlastitom terenu: Olympiacos im nanio najteži domaći poraz u povijesti

Košarkaši Partizana upisali su najteži poraz na svom parketu u povijesti Eurolige. Grčki Olympiacos protutnjao je Pionirom i svladao crno-bijele s čak 38 poena razlike, završilo je 104:66 za gostujuću momčad.

Ne može se reći da se od početka činilo da Partizan čeka povijesni poraz, dapače Partizan se u prvih šest minuta činio kao ravnopravan protivnik te je prvu četvrtinu završio sa samo tri poena zaostatka. Problemi su počeli u drugoj četvrtini u kojoj je Partizan uputio samo deset šuteva naspram Olympiacosovih 18, a pogodio četiri, dok su Grci imali 12 ubačaja, Na poluvrijeme se tako otišlo se velikih 52:30.

Očajna napadačka igra domaćih nastavila se i u trećoj četvrtini u kojoj su, kao i u drugoj, ubacili samo 13 poena, a primili 27. Olympiacos je prvi puta pobjegao na +30 kod rezultata 70:40, a na kraju treće dionice bilo je 79:43. Igrači Partizana u tim su trenucima izgledali poput razbijene vojske, a poraz je mogao biti i teži da Grci u četvrtoj četvrtini nisu dignuli nogu s gasa.

Najbolji kod pobjedničke momčadi bio je Sasha Vezenkov s 25 poena, a po 12 su zabili Dorsey, Hall, Milutinov, Peters i Walkup. najbolji strijelac utakmice bio je Partizanov Duane Washington Jr. s 28 ubačaja.

Nakon 22 utakmice, Partizan je posljednja momčad Eurolige sa samo šest pobjeda koliko imaju i Anadolu Efes i ASVEL, no oni su igrali utakmicu manje i upisali poraz manje. Igrači Partizana utjehu mogu pronaći u činjenici da ovo ipak nije najteži poraz kluba u Euroligi. On se dogodio u Moskvi u sezoni 2013./14. kada je CSKA slavio s 88:46, odnosno 42 poena razlike.