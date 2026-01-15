Naši Portali
SLOVENCI SE NE MIRE S TIME

'Izdali su ga! Pazite što je taj čovjek napravio Luki Dončiću, otjerao ga je u pakao...'

NBA: Atlanta Hawks at Los Angeles Lakers
Kiyoshi Mio/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
15.01.2026.
u 07:53

Slovenski novinar Andrej Miljković u tekstu za Ekipu24 napisao je oštru analizu transfera koji je Luku Dončića poslao u Lakerse. Godinu dana kasnije, posljedice poteza Nica Harrisona opisuje kao katastrofalne, tvrdeći da je Dončić izdan, a Dallas gurnut u propast

Prošla je godina dana od datuma koji je obilježio jedan od najšokantnijih transfera u povijesti NBA. Luka Dončić, koji je obećao vjernost Dallasu, preko noći je poslan u Lakerse. Slovenski novinar Andrej Miljković u tekstu za Ekipa24 piše o "izdaji" generalnog menadžera Dallasa Nica Harrisona. Miljković tvrdi da je Harrison tom katastrofalnom odlukom izdao Luku, grad i navijače, poslavši franšizu "k vragu".

Harrisonova je računica bila riješiti se Dončića, navodno zbog zabrinutosti oko radne etike, a zauzvrat dobiti Anthonyja Davisa kako bi s Kyriejem Irvingom stvorio šampionski duo. Miljković tu odluku secira kroz brutalnu statistiku: od mogućih 70 utakmica, Davis je zbog ozljeda za Dallas odigrao samo 29. S druge strane, Dončić je za Lakerse od 69 mogućih nastupio na njih 58. Razlika, kako navodi slovenski novinar, savršeno oslikava promašenost Harrisonove vizije.

Još porazniji je učinak momčadi. Dok se Luka i Lakersi još traže, njihov omjer od 44 pobjede i 26 poraza izgleda sjajno u usporedbi s Dallasom, koji je u istom razdoblju zabilježio katastrofalan omjer od 27 pobjeda i 42 poraza. Brojke jasno govore da je Dallas ovim potezom, osim što je izgubio jednog od najboljih igrača svijeta i ostavio ga bez ugovora vrijednog 345 milijuna dolara, uništio svoju natjecateljsku sadašnjost.

Vrhunac priče, piše Miljković, jest sudbina tandema zbog kojeg je sve žrtvovano. Harrison je sve stavio na kocku zbog partnerstva Davisa i Irvinga, dvojca koji je do danas zajedno odigrao samo jednu utakmicu i na parketu proveo točno 25 minuta. Budući da je Davis ponovno ozlijeđen i njegov odlazak je sve izgledniji, tih 25 minuta moglo bi ostati vječni spomenik jednoj od najgorih odluka u sportu. To je "sića" za koju je Harrison izdao Dončića i poslao klub u pakao, zaključuje Miljković.
Ključne riječi
košarka Slovenija Luka Dončić

