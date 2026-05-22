Bivši trener Hajduka osigurao naslov prvaka kolo prije kraja

U pretposljednjem kolu belgijskog nogometnog prvenstva riješeno je pitanje prvaka, novi su slavljenici nogometaši Club Bruggea i njihov trener, hrvatski strateg Ivan Leko.

Osvojio je Club Brugge jubilarnu 20. titulu prvaka Belgije u svojoj povijesti. Rekordna momčad po trofejima je i dalje Anderlecht koji je 34 puta kroz povijest bio prvak, dok je treći na toj ljestvici prošlosezonski slavljenik Union St. Gilloise koji je dvanaest puta bio prvak.

Ivan Leko je drugi put u svojoj karijeri osvojio naslov belgijskog prvaka s klubom iz Bruggea, prvi put je to učinio 2018. godine.

Club Brugge je bio siguran prvak pobjedom kod Mechelena u četvrtak, ali mu je na kraju bilo dovoljno i 2-2 jer mu je jedini konkurent Union St. Gilloise također remizirao, 0-0 kod Genta.

Kolo prije kraja Club Brugge ima 54 boda, odnosno, nedohvatljivih četiri više u odnosu na drugoplasirani Union St. Gilloisse. Na trećem je mjestu St. Truiden s 40 bodova, dok četvrti Anderlecht ima 33.

Tzolis je doveo Club Brugge u vodstvo u 17. minuti, dok je početkom drugog dijela Mechelen izjednačio nakon pogotka Van Brederodea. Do novog je vodstva momčad Leke došla u 51. minuti kada je domaću mrežu pogodio Tresoldi, ali je potom u 87. autogol za konačnih 2-2 zabio Van den Heuvel.

Union St. Gilloise je odigrao 0-0 kod Genta koji odmah na startu nije realizirao jedanaesterac. Za Union je u 62. minuti u igru išao hrvatski nogometaš Mateo Biondić koji je ujedno u 86. minuti bio strijelac za goste. S tim bi pogotkom nada Uniona trajala do zadnjeg kola, ali je pogodak poništen zbog zaleđa i Club Brugge je mogao slaviti.