Trebaju igrati s Hrvatskom na Euru, a nalaze se u središtu rasističkog skandala: 'Crni, odlazi!'

Talijanska nogometna reprezentacija okupila se, kao uostalom i svi drugi nacionalni sastavi, ovoga ponedjeljka kako bi sljedećih desetak dana provela na okupu, uz odigravanje pokoje prijateljske utakmice. No, taman pred okupljanje izbila je situacija od koje će se tabor reprezentacije, ali i cjelokupni talijanski nogomet oporavljati još neko vrijeme.

U utakmici koju su proteklog vikenda igrali Inter i Napoli dogodio se skandal o kojem sada bruji cijela Italija. Naime, tada je Juan Jesus, brazilski bek Napolija sucu utakmice prijavio da ga je rasistički napao suparnik, Francesco Acerbi.

Naravno, Jesus, pošto je Brazilac, nije ni mogao biti pozvan u sastav talijanske nacionalne vrste. Jesus nije ni problem u cijelom slučaju. Problema su dva - Acerbijev postupak prema Jesusu, ali i njegovo mjesto u talijanskoj reprezentaciji, u koju ga je prethodno bio pozvao izbornik Luciano Spalletti.

Foto: EXPA/ laPresse/ Spada/EXPA

Acerbi je promptno opozvan iz reprezentacije, umjesto njega je pozvan Mancini iz Rome, ali to neće umanjiti reperkusije skandala samo tri mjeseca pred početak Europskog prvenstva. Podsjetimo, na njemu će Italija, u utakmici 3. kola po skupinama igrati protiv Hrvatske.

Nakon što je u javnost procurio uvodni detalj ovog slučaja, Acerbi se vratio iz kampa reprezentacije, nakon čega je pred novinarima u Milanu dao zanimljivu izjavu:

"Miran sam i znam da sam nevin jer nikada nisam izrekao ništa rasističko. Profesionalac sam već 20 godina, dobro znam što govorim i nikada iz mojih usta nije izašla rasistička riječ. Rasistima i rasizmu poručujem da idu u ku*ac i najviše mi je u ovoj situaciji žao što neću igrati za reprezentaciju u utakmicama ovog mjeseca. Juan Jesus je očito nešto pogrešno shvatio", rekao je Acerbi.

A onda je na Instagramu reagirao i napadnuti Juan Jesus.

"Za mene je slučaj bio gotov na terenu kada mi se Acerbi ispričao. Iskreno, rado bih da se ne moram vraćati nečemu tako ružnom kao ono što sam proživio. No, čitajući ono što je Acerbi izjavio, a to je potpuno drugačije od onoga što se dogodilo i što je nedvojbeno dokazano video snimkom, kao i njegovim moljenjem mene da mu oprostim, ne mogu dopustiti da šutim. Jer se protiv rasizma treba boriti sada i odmah. Acerbi mi je rekao: "Crni, odlazi! Ti si samo crnac." Nakon što sam prijavio sucu što mi je rekao, priznao je da je bio u krivu i ispričao mi se. Kasnije je dodao "Znaš, meni je 'crni' samo jedna od uvreda koje si govorimo tijekom utakmica." Sada je promijenio priču i govori da me nije vrijeđao rasistički."