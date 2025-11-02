Torcida u Koprivnici napravila novi skandal: Zbog sramotnih povika Hajduk će dobiti žestoku kaznu

Splitski Hajduk je u 12. kolu HNL-a na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici imao veliku podršku svoje navijače skupine Torcide koja očito nikako ne može bez ekscesa na tribinama.
Igrala se 38. minuta kada je Torcida pokrenula glasno skandiranje "za dom spremni" u Koprivnici. Jedan dio navijača je vikao "za dom", drugi uvraćao "spremni" i splitska navijačka skupina nastavila je praksu skandiranja pokliča zbog kojeg je svojem klubu stvorila mnogo problema ali i priskrbila mu novčanu kaznu.
Za očekivati je da će disciplinska komisija HNS-a i ovoga puta Hajduku izreći veću novčanu kaznu u visini nekoliko tisuća eura zbog incidenta svojih navijača.
Za očekivati je da će disciplinska komisija HNS-a i ovoga puta Hajduku izreći veću novčanu kaznu u visini nekoliko tisuća eura zbog incidenta svojih navijača.

Praksa je novčano kazniti rasizam i druge oblike diskriminacije po članku 87. Disciplinskog pravilnika, a često taj iznos varira između dvije i četiri tisuće eura, a splitski klub se kazni naplaćao...
Za što će ih kazniti? Jedni su vikali Za dom! A sasvim drugi su vikali Spremni! Pojedinačno ništa nije zabranjeno. A ne bi trebalo biti nikako zabranjeno