Prijavi grešku
EKSCESI

Torcida u Koprivnici napravila novi skandal: Zbog sramotnih povika Hajduk će dobiti žestoku kaznu

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.11.2025.
u 17:45

Za očekivati je da će disciplinska komisija HNS-a i ovoga puta Hajduku izreći veću novčanu kaznu u visini nekoliko tisuća eura zbog incidenta svojih navijača.

Splitski Hajduk je u 12. kolu HNL-a na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici imao veliku podršku svoje navijače skupine Torcide koja očito nikako ne može bez ekscesa na tribinama. 

Igrala se 38. minuta kada je Torcida pokrenula glasno skandiranje "za dom spremni" u Koprivnici. Jedan dio navijača je vikao "za dom", drugi uvraćao "spremni" i splitska navijačka skupina nastavila je praksu skandiranja pokliča zbog kojeg je svojem klubu stvorila mnogo problema ali i priskrbila mu novčanu kaznu. 

Praksa je novčano kazniti rasizam i druge oblike diskriminacije po članku 87. Disciplinskog pravilnika, a često taj iznos varira između dvije i četiri tisuće eura, a splitski klub se kazni naplaćao...

Poznati Hrvat dobio novi težak udarac, ovakvo omalovažavanje nije očekivao, a sinoć je prevršilo
Ključne riječi
HNL Torcida Slaven Belupo Hajduk

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar LjutaPizza
LjutaPizza
18:28 02.11.2025.

Za što će ih kazniti? Jedni su vikali Za dom! A sasvim drugi su vikali Spremni! Pojedinačno ništa nije zabranjeno. A ne bi trebalo biti nikako zabranjeno

JA
Jasamlutalica
18:25 02.11.2025.

Koje je smeće ovo napisalo?

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
18:22 02.11.2025.

Gdje su tu rasizam i diskriminacija? Hoće li onda posthumno kazniti i Ivana Zajca?

