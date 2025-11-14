Naši Portali
BAŠ BEZVEZE

To nam nisu smjeli učiniti: Hrvatska pretrpjela veliku nepravdu, jasno je zašto je Dalić bio ljut

Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije
Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell
Autor
Patrik Mršnik
14.11.2025.
u 22:35

Samo tri tjedna uoči ždrijeba za Svjetsko prvenstvo, krovna nogometna organizacija FIFA šokirala je svijet kontroverznom promjenom pravila koja izravno šteti Hrvatskoj. Odluka je izazvala lavinu reakcija i stavila Vatrene u znatno teži položaj, a izbornik Zlatko Dalić nije mogao sakriti svoje razočaranje

Cijela Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje 5. prosinca i ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Međutim, umjesto pozitivne atmosfere zbog potvrde plasmana vatrenih, u zraku se osjeća gorčina zbog odluke FIFA-e da promijeni sustav određivanja jakosnih skupina doslovno u posljednji trenutak. Krovna nogometna organizacija odustaje od pravila po kojem su sve reprezentacije iz dodatnih kvalifikacija automatski svrstavane u najslabiju, četvrtu jakosnu skupinu. Umjesto toga, uvodi se model prema kojem će se za plasman u jakosne skupine gledati FIFA-in ranking najbolje rangirane reprezentacije unutar pojedinog mini-turnira dodatnih kvalifikacija. To u praksi znači da bi, primjerice, Italija, ako završi u doigravanju, pobjedniku tog turnira osigurala mjesto u prvoj jakosnoj skupini.

Ova naprasna promjena pravila igre izravan je udarac ambicijama Hrvatske. Vatreni, koji su unatoč statusu jedne od najkonstantnijih svjetskih reprezentacija i trenutnom 11. mjestu na FIFA-inoj ljestvici, projicirani u drugu jakosnu skupinu. Postojala je nada da bi Hrvatska eventualnim "kiksom" Njemačke mogla uskočiti među nositelje, no nova odluka tu je mogućnost praktički izbrisala. Sada je gotovo sigurno da će Italija, ako se plasira kroz dodatne kvalifikacije, zauzeti mjesto u prvoj jakosnoj skupini, dok će Hrvatska morati u teži bubanj. Time se jednoj od najuspješnijih reprezentacija posljednjih godina oduzima zaslužena prilika za lakši put, a sve zbog administrativne odluke donesene tik pred izvlačenje.

Frustraciju zbog novonastale situacije nije krio ni izbornik Zlatko Dalić, čija je kratka, ali znakovita izjava na konferenciji za medije na okupljanju vatrenih otkrila sve. "Možda je bolje da šutim; da se 20 dana prije ždrijeba mijenja... bolje da šutim", poručio je Dalić, jasno dajući do znanja što misli o potezima iz Züricha. Njegova reakcija je potpuno razumljiva, jer se ovakvim odlukama narušava sportski integritet i favoriziraju se pojedine reprezentacije na štetu drugih koje su svoj status gradile kroz rezultate na terenu.

Biti u drugoj jakosnoj skupini za Hrvatsku znači da će u skupini gotovo sigurno dobiti jednog od nogometnih divova iz prvog pota, poput Argentine, Brazila, Francuske, Španjolske ili Engleske. Ipak, postoji i tračak nade za povoljniji ždrijeb, jer su među nositeljima i domaćini SAD, Meksiko i Kanada, koji bi bili znatno prihvatljiviji protivnici. S druge strane, postoji i svojevrsno olakšanje jer nova pravila znače da u najslabijoj jakosnoj skupini više neće biti "nagaznih mina" poput Italije, Turske ili Nigerije, već selekcije poput Uzbekistana, Saudijske Arabije ili Tunisa. Bez obzira na sve, osjećaj nepravde ostaje, a vatreni će svoj put na nikad većem Svjetskom prvenstvu s 48 reprezentacija morati graditi na teži način.
Avatar Navijač
Navijač
23:45 14.11.2025.

Možemo a i pobjedili smo baš svakog.

BA
Banzo
22:47 14.11.2025.

Ništa novo!! sav sport vode kladioničari i menađeri tako i nogomet, ovakve namještaljke me u sekudi vrati u jugoslaviju.

LA
lakočemo
23:09 14.11.2025.

A šta se čudimo,,,neċemo ni zucnuti a oni će jašit dok budu mogli jašit,,,sve je to korupjcija a samo sada tu korupciju ti stavljaju na vrh nosa dva dana prije !

Kupnja