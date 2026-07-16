Jubilarni 10. HIGHLANDER Velebit održava se početkom rujna

Od 1. do 6. rujna 2026. održava se deseto izdanje 100km duge avanture po Velebitu, što obilježava cijelo desetljeće otkako je domaća, vizionarska ideja prerasla u globalni pokret.

Ove godine na Velebitu se očekuje više od 600 sudionika od 7 do 87 godina, iz Hrvatske i 20-ak država svijeta, a među njima i mnogi planinari koji su svoje planinarske priče započeli prije deset godina upravo na prvom HIGHLANDERu. Zanimljivo je i da je udio žena narastao s tek nekoliko sudionica na prvom događaju na gotovo 45% sudionica danas.

Hrvatske avanture do sad je prehodalo više od 15.000 sudionika, a ono što je započelo kao jedan događaj u Hrvatskoj danas okuplja zajednicu zaljubljenika u planine, na četiri kontinenta. Upravo iz te zajednice nastao je i HIGHLANDER Club koji povezuje sudionike i nakon završetka događaja, potiče ih na nova zajednička planinarska iskustva te im donosi brojne pogodnosti.

Ove godine, uz višednevne avanture na Lošinju, Medvednici i Velebitu, u Hrvatskoj je pokrenut i niz HIGHLANDER 1DAY događaja namijenjenih svima koji žele provesti dan aktivno, bez puno planiranja, spavanja u šatoru i nošenja teškog ruksaka. Samoborski jednodnevni događaj rasprodan je u svega nekoliko dana, zbog čega je već sljedeći dan organizirano i drugo izdanje. Iz organizacije najavljuju i brojne nove lokacije u Hrvatskoj koje će otkriti krajem ljeta.

Na globalnoj karti otvorena su i nova tržišta poput Kanade, dok Australija danas ima već tri različite lokacije kroz godinu. Uz brojne europske destinacije događaji se održavaju i u Kini, Libanonu, Nepalu te već petu godinu zaredom na nekoliko lokacija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovu veliku obljetnicu i transformaciju koja se dogodila tijekom proteklog desetljeća najbolje opisuje Filipa Beroš, HIGHLANDERova globalna direktorica marketinga:

„Ovo nije samo naš rast, već odraz globalne promjene u načinu na koji ljudi doživljavaju prirodu, kretanje i aktivan način života. Sve više ljudi bira boravak na otvorenom kao ulaganje u svoje fizičko i mentalno zdravlje, a naši događaji pomažu im da taj prvi korak bude malo lakši i zabavniji.

Na našim događajima učimo ljude kako se pravilno opremiti za višednevni boravak na planini, kako se prema njoj odnositi s poštovanjem, kako se na njoj snaći i navigirati, ali i kako sve to odraditi samostalno. Oni prolaze rutu dugu do 100 kilometara kroz neke od najljepših, ali i najzahtjevnijih dijelova Velebita. Mi im pomažemo logistički organizirati tu avanturu do određene mjere, a od jedne točke dalje prepušteni su sami sebi. Nose svoju opremu, bore se s umorom, pitaju se što im je to uopće trebalo, ali svake večeri stižu u kamp gdje ih dočekujemo s radionicama, glazbom, finim zalogajem i hladnim pićem. A drugo jutro - sve ispočetka.

Svašta se promijenilo u posljednjih deset godina, ali sve te promjene uglavnom se tiču nas, planina je ostala ista. Velebit je i dalje na istom mjestu, a na nama je da odlučimo jesmo li mu se, kad i u kojoj mjeri spremni vratiti.”

Od Premužićeve staze do Paklenice

Ruta prolazi kultnom Premužićevom stazom, vodi preko prepoznatljivih velebitskih kukova i kroz netaknutu prirodu, a završava u Nacionalnom parku Paklenica, dugogodišnjem partneru HIGHLANDER-a. Pogled na otoke s jedne strane i surovu ljepotu Velebita s druge ostaje jedna od najljepših nagrada za svaki prijeđeni kilometar.

Za mnoge sudionike ovi su događaji postali i drugačiji način putovanja i otkrivanja novih država. Umjesto klasičnog turističkog obilaska, odabranu destinaciju upoznaju pješice, provodeći nekoliko dana u prirodi, otkrivajući lokalne krajolike, kulturu i ljude. Upravo zato mnogi nakon jednogdogađaja nastavljaju istraživati svijet kroz druge destinacije, pretvarajući planinarenje u poseban način doživljavanja novih zemalja.

Bez obzira odluče li se za 1DAY (23 km), 2DAY (33 km), 3DAY (50 km) ili 5DAY izazov od 100 kilometara, sudionike očekuje ono zbog čega se HIGHLANDER-u iz godine u godinu vraćaju - autentično iskustvo Velebita.

Poznata lica, joga, edukacije, glazba i odgovorno pješačenje

Ovogodišnji slavljenički program osmišljen je s ciljem da sudionicima pruži kvalitetan sadržaj nakon kilometara provedenih na stazi, spajajući edukaciju, zdrave navike i aktivan odmor. Kroz pet dana na večernjim kampovima posjetitelje očekuje raznolik festivalski program u planini: od joge na otvorenom i masaža namijenjenih oporavku nakon hodanja, do večernjih druženja, raionica i glazbe uz logorsku vatru. Glazbeni dio programa donosi koncerte na handpanu te akustične nastupe uživo uz jedinstven spoj ukulelea i violončela, dok će za opuštanje biti organizirane i zvučne kupke. Organizatori ističu kako je ovo tek dio planiranih aktivnosti te da kompletan slavljenički program još nije u potpunosti otkriven, što znači da sudionike na samom događaju očekuju dodatna iznenađenja.

Za dobru atmosferu i osmijehe na licima brinut će se službeni MC događaja, Mario Petreković, dok je za jutarnje razgibavanje i povratak energije među ostalima zadužen Mario Valentić koji se na Velebit vraća u posebnoj ulozi, s obzirom na to da je bio sudionik prvog HIGHLANDER-a prije deset godina, čime se simbolično pridružuje proslavi ovog velikog jubileja.

Uz njega, na Velebit se vraća još jedna legenda prve godine - Alan Šišinački, koji i ove godine na Baškim Oštarijama drži Zero Waste predavanje posvećeno održivosti. Budući da je očuvanje prirode jedan od temelja projekta, i ove godine u sklopu planinarenja održava se i Responsible Stewardship akcija prikupljanja otpada s ciljem da priroda nakon prolaska sudionika ostane u boljem stanju nego što je zatečena. Sudionici će pritom, osim vlastitog otpada, skupljati i sve što ne pripada prirodi, a netko je to ondje ostavio. Na ulasku u cilj, izvagat će se svo smeće izneseno iz prirode. Oni koji se svojim doprinosom posebno istaknu bit će nagrađeni bogatim planinarskim nagradaa, u znak zahvalnosti za njihov trud.

Najveći Finisher party do sada i bogata tombola

Nakon dana provedenih na stazi, prijeđenih kilometara i pogleda, ali i izržljivosti i snage koji se ne zaboravljaju, sudionike u Paklenici očekuje najveći Finisher party do sada. Uz glazbu, druženje i veliku tombolu s vrijednim nagradama partnera i sponzora, cilj će biti prilika da se još jednom proslave svi izazovi, uspomene i prijateljstva nastala na Velebitu.

Budi dio priče!

Tijekom deset godina ove su avanture povezale tisuće ljudi i ispisale bezbroj priča na brojnim planinama. Još se kratko stigneš prijaviti za sudjelovanje, a sve informacije dostupne su na službenoj stranici HIGHLANDER Adventure ili putem e-maila info@highlander