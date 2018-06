Thiem za prvi naslov ili Nadal za ispisivanje povijesti

Neki kažu da je pobijediti Rafu u pet setova na zemlji najteža stvar u sportu, i to ne samo u tenisu – rekao je sedmerostruki Grand Slam prvak John McEnroe i dodao:

– S tim bih se itekako složio.

Ma složili bismo se svi jer ne zovu Rafaela Nadala bez veze kraljem zemlje.

Thiem u prvom velikom finalu

Od svog debija, još kada je bio talentirani tinejdžer tamo 2005. godine, Španjolac je osvojio rekordnih 10 naslova u Roland Garrosu. Nitko u muškoj kategoriji nije uspio osvojiti više trofeja na istom Grand Slamu od njega, a sada je izborio i rekordno 11 finale.

– Nemoguće je bez napornog rada i prolaska kroz teške trenutke. Morate biti usredotočeni i zadržati svoju strast za igrom. Nisam ni sanjao još kada sam igrao svoj prvi Roland Garros da ću biti u još kojem – rekao je Nadal, koji je trenutačno prvi igrač svijeta. A u nedjelju će ga, od 15 sati u Parizu, s druge strane mreže čekati Dominic Thiem, jedini tenisač koji je pobijedio Nadala ove godine na zemljanoj podlozi. Bilo je to u četvrtfinalu Mastersa 1000 u Madridu. Tako je prekinuo niz pobjeda koje je Španjolac gradio od Rima 2017., gdje ga je također nadigrao 24-godišnji Austrijanac.

No Nadal sada ima prednost jer u međusobnim dvobojima vodi sa 6-3, a teren u Parizu mu je kao drugi dom, dok je Thiemu ovo prvi finale na velikom Roland Garrosu, odnosno prvi finale na nekom Grand Slam turniru uopće.

– Prošao sam vrlo dug put i ne želim izgubiti finale, nije to baš lijep osjećaj. S druge strane, teško je na ovakvom turniru doći daleko i naravno da postoji pritisak jer to je ipak Grand Slam, no kad sad igrate protiv Nadala, nisam onaj koji osjeća taj pritisak – rekao je osmi igrač svijeta.

Nadal za povijesni naslov

Osvoji li Nadal i ovaj Roland Garros, ući će u povijest. Stajat će njegovo ime točno pokraj onog Margaret Court koja jedina ima 11 naslova na nekom Grand Slam turniru (Australian Openu).

No, pobijedi li Thiem, postat će narodni heroj i tek drugi austrijski igrač koji je osvojio neki Grand Slam naslov. Njegov sunarodnjak Thomas Muster osvojio je Roland Garros 1995. godine.