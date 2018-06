Dodigov drugi naslov na Roland Garrosu: U finalu bolji od Pavića

Hrvatsko-tajvanski par Ivan Dodig i Latisha Chan osvojili su drugi Grand Slam sezone - Roland Garros.

Oni su u finalu pobijedili sa 6:1, 6:7, 10:8 hrvatsko-kanadsku kombinaciju Matu Pavića i Gabrielu Dabrowski.

U prvom setu Dodig i Chan su čak tri puta oduzimali servis hrvatsko-kanadskom paru te lakoćom za 27 minuta dobili prvi set.

U drugom setu oba para servis su sigurno držala do osmog gema kada hrvatsko-tajvanski par odlazi na 5:3 te do prilike da servira za meč. No, tada Pavić i Dabrowski rade prvi break u meču i vraćaju se u igru. Na kraju je odlučivala 13. igra gdje su Dodig i Chan krenuli sjajno i poveli 5:1, no nakon toga nisu osvojili nijedan poen te su Pavić i Dabrowski dobili set sa 7:6.

U odlučujućem setu Dodig i Chan su imali konstantnu prednost te na kraju slavili s 10:8

Dodig je tako ponovio uspjeh iz 2015. kada je u paru s Marcelom Melom osvojio Roland Garros.