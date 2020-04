Teška odluka! Razmišljam o poslu prodavačice u supermarketu

Teniskih turnira neće biti najmanje do 13. srpnja i to je veliki (prije svega financijski) šok za tenisače i tenisačice, posebno one ispod 300. mjesta.

Jedna od takvih je i 30-godišnja Britanka Naomi Broady, 499. tenisačica svijeta u pojedinačnoj konkurenciji. U konkurenciji parova je 142., a ima i jedan naslov. Ali sve to ne pomaže joj puno:

- Tenis je individualni sport i mi moramo zarađivati. A bez igranja nema ni zarade, to je jednostavno. Gledala sam kako rade supermarketi, posebno na početku krize kad im je trebalo osoblje. Razmišljam o poslu prodavačice, zašto ne? Jer tko zna kad ćemo ponovno zaigrati, a od najavljene pomoći nama niže rangiranim tenisačima i tenisačicama još ništa - zavapila je Britanka.

Broady je, istina, od turnirskih nastupa zaradila skoro 1,3 milijuna USD (prije dvije godine bila je 76. na svijetu), ali to - s obzirom na visoke troškove u tenisu - nije nagrada od koje se moglo nešto više uštedjeti za budućnost.