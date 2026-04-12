Bivša manekenka žestoko prijeti Melaniji: 'Ići ću do kraja. Možda bi se ti trebala bojati onoga što ja znam'

Amanda Ungaro, 41-godišnja bivša manekenka iz Brazila, zaprijetila je da će uništiti život Melanije Trump u nizu žestokih objava na X-u samo nekoliko sati prije nego što se Melania u četvrtak odrekla svih veza s Jeffreyjem Epsteinom ili znanja o njegovim zločinima, piše Newsweek. "Nemam više što izgubiti u životu“, objavila je Ungaro na X-u rano u četvrtak. "Srušit ću cijeli sustav - budi oprezna sa mnom, ku***!“ Ungaro, bivša partnerica Trumpovog saveznika Paola Zampollija, prijeti da će razotkriti prvu damu i supruga.

"Srušit ću tvoj korumpirani sustav, čak i ako je to posljednje što ću učiniti u životu“, napisala je A. Ungaro. "Ići ću do kraja - ne bojim se. Možda bi se ti trebala bojati onoga što ja znam... tko si ti i tko je tvoj muž.“ U drugom odgovoru na arhiviranu objavu s Melaninog bivšeg @FLOTUS45 računa, Ungaro se zaklinje da će "poduzeti pravne mjere" protiv Melanije i njenog, kako ga naziva, "pedofilskog supruga", uz tvrdnju da ima dugogodišnje veze s bivšom manekenkom.

Podsjetimo, samo dan ranije Melania Trump je zanijekala bilo kakvu upletenost u skandal Epstein. "Laži koje me povezuju sa sramotnim Jeffreyjem Epsteinom moraju danas prestati. Nisam Epsteinova žrtva", rekla je dodajući da ju Epstein nije upoznao s Donaldom Trumpom. "Svog muža sam slučajno upoznala na zabavi u New Yorku 1998. godine. Ovaj prvi susret s mojim mužem detaljno je dokumentiran u mojoj knjizi Melania. Prvi put sam se susrela s Epsteinom 2000. godine na događaju kojem smo Donald i ja prisustvovali zajedno. U to vrijeme nikada nisam upoznala Epsteina i nisam imala pojma o njegovim kriminalnim pothvatima", nastavila je. Tvrdi da nikada nije imala saznanja o njegovim zlostavljanjima. "Nikada nisam bila uključena, nisam sudjelovala, nisam bila na njegovom avionu niti posjetila njegov privatni otok. Nikada nisam pravno optužena niti osuđena za bilo što povezano s njegovim zločinima...", kaže.



Time je, međutim, ponovno bacila fokus javnosti na Epsteinove dosjee. A manekenka koja prijeti da će je razotkriti putovala je kao mlada djevojka Lolita Expressom, privatnim Epsteinovim avionom u kojem je podvodio djevojke moćnicima i sam ih iskorištavao. "Poznajem te 20 godina“, objavila je A. Ungaro. "Znala si da sam pritvorena u ICE-u. Bila si prisutna u mom životu - svake godine na rođendanima mog sina, čak si vodila agente Tajne službe i bila prva koja mu je čestitala, još 2016. Nešto očito nije bilo u redu, ali ja nisam dio nikakve zle misije koja uključuje djecu. Pa što si učinila, Melania? Pokušala si me umiješati, ali nisi uspjela - jer imam karakter", napisala je.

A. Ungaro je, inače, deportirana u Brazil nakon uhićenja zbog optužbi za prijevaru prošle godine. Zampolli (56), Trumpov posebni izaslanik za globalna partnerstva, prošlog je lipnja kontaktirao visokog dužnosnika Službe za imigraciju i carine (ICE) kako bi mu prenio da je njegova bivša A. Ungaro ilegalno u zemlji, izvijestio je prošli mjesec The New York Times. A. Ungaro je kasnije deportirana, što bi se možda dogodilo bez obzira na Zampollijevu umiješanost, ali taj je slučaj naglasio koliko će daleko dužnosnici savezne vlade ići kako bi izravnali račune tijekom druge Trumpove administracije, pisao je NY Times.

Dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) rekli su da je pritvorena i na kraju deportirana zbog istekle vize i optužbi za prijevaru. Zampolli i Donald Trump – zaštitni znakovi njujorškog noćnog života tijekom 1990-ih – više su puta prisjetili se kako ga je agentica za modele upoznala s Melanijom Knauss u Kit Kat Clubu 1998. nakon što ju je regrutirala iz Slovenije. Zampolli je također jednom razgovarao o kupnji modne agencije s Epsteinom, a njegovo se ime nekoliko puta pojavljuje u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa, a koji se odnose na osuđenog seksualnog prijestupnika, izvijestio je Times.



No Zampolli je inzistirao da nije imao bliski odnos s Epsteinom i da se pojavljuje u milijunima dokumenata daleko rjeđe od drugih istaknutih osoba. "Barem sam bio uključen, jer ako nisi na popisu, gubitnik si, zar ne?“, rekao je za Times u nedavnom intervjuu. Zampolli se također prisjetio sudbonosnog susreta Melanije i Donalda tijekom intervjua u petak, nakon Melanijina nastupa u Bijeloj kući, ponovivši da ih je on, a ne Epstein, upoznao. "Spreman sam svjedočiti pred Kongresom ako me se pita“, rekao je Zampolli za Sky News kada su ga pitali kako su se Donald i Melania upoznali. "I reći istinu - jer je ovo potpuna besmislica.“ A. Ungaro je, u međuvremenu, za Times izjavila da je bila 17-godišnja manekenka kada je stigla u New York 2002. godine nakon što je letjela Epsteinovim avionom iz Pariza sa svojim francuskim agentom. Nikada više nije vidjela Epsteina, ali je kasnije te godine upoznala Zampollija i započela s njim romantičnu vezu dugu dva desetljeća, počevši od svoje 19. godine, rekla je za Times.

Godine 2023., nakon što je Zampolli dospio na naslovnice zbog eksplicitnih tekstualnih poruka koje je navodno poslao seksualnoj radnici, A. Ungaro je prekinula vezu, preselila se na Floridu i udala se za liječnika iz Brazila.