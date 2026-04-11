Meri Goldašić: 'S bivšim supružnicima sam u korektnom odnosu, fokus je na miru i dobrobiti djece'

Ljubitelji znanja i dobre zabave ovoga proljeća doći će na svoje, a za to su se pobrinuli RTL i streaming platforma Voyo. Novi projekt naziva "Tko bi rekao" krasi format koji klasične kvizove okreće na glavu i daje im element duhovitosti i nepredvidljivosti. Njegovoj kvaliteti već je svjedočila publika diljem Europe, a sada je red da svoj sud donesu i domaći gledatelji. Uloga voditelja pripala je glumcu Matiji Kačanu, no tajni sastojak koji će začiniti atmosferu u studiju je i rivalstvo između kapetana dvaju timova. Njih čine Kačanov kolega po struci, glumac Borko Perić, kojem će se suprotstaviti jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Meri Goldašić, koja kao i uvijek u natjecanje ulazi s jasnim fokusom na pobjedu.

- Sve je opušteno… dok odjednom više nije jer svi žele pobijediti. Borko i ja se odlično slažemo, ali samo kad ja pobjeđujem. Odmah sam pomislila: 'Ovaj će mi biti problem.' Natjecateljski je nastrojen, brz i ne odustaje lako - ali nisam očekivala da će biti ovako zaigran - najavila je dinamiku odnosa s kapetanom protivničkog tima Šibenčanka kojoj objektivi kamera i pozornost javnosti nisu strani.

Naime, Meri Goldašić posljednjih je godina lice koje je teško zaobići svakome tko prati događanja na društvenim mrežama, prvenstveno TikTok-u i Instagramu. Na spomenutim platformama kombinirano ju prati oko 458.000 ljudi, dok njezine objave generiraju na desetine milijuna pregleda. Svoju karijeru Meri je izgradila na iskrenosti, humoru i zanimljivim pričama iz svakodnevnog života, no put do uspjeha kakvog danas uživa obilježili su i teški izazovi o kojima rijetki progovaraju kao ona.

Prije nego što je postala influencerica, radila je kao marketinška stručnjakinja, no iza sebe ima i iskustvo konobarenja, vođenja japanskog restorana u Kopenhagenu, pa čak i čišćenja. Život ju je vodio od rodnog Šibenika, preko Danske i Švedske, do povratka u Hrvatsku gdje se publici predstavila sudjelujući u popularnom televizijskom showu.

Njezin privatni život jednako je intrigantan kao i poslovni. Majka je dvojice sinova, starijeg Aleksandra iz prvog braka i mlađeg Rija kojeg je dobila s drugim suprugom, poduzetnikom Juricom Goldašićem. Goldašić je u studenom prošle godine, na svoj način - staloženo i bez drame, objavila završetak svoje druge bračne priče.

Još nešto što Meri izdvaja od ostalih influencera jest njezina autentičnost i spremnost da govori "bez dlake na jeziku", pa je tako poznata kao jedna je od rijetkih javnih osoba koja bez zadrške priča o estetskim zahvatima i borbi s kilogramima, a jednom prilikom je javno progovorila i o životu s epilepsijom kako bi pokušala skinuti stigmu s te bolesti iako je od posljednjeg napadaja prošlo 20 godina. Zbog svega navedenog ne postoji bolja sugovornica o navedenim temama i novom RTL-ovom kvizu od Meri Goldašić

Zašto ste se odlučili na sudjelovanje u kvizu “Tko bi rekao”?

Zato što volim formate u kojima ne znaš hoćeš li ispasti pametna ili smiješna, a često ispadneš oboje. “Tko bi rekao” mi je bio zanimljiv jer nije klasični kviz znanja nego kombinacija intuicije, brzine, karaktera i spontanosti. To je prostor u kojem se osjećam najprirodnije. Volim situacije u kojima se ne mogu pripremiti jer tada izađe ono najautentičnije. A i priznajem, ideja zdravog rivalstva s Borkom bila mi je dodatna motivacija jer sam znala da će biti puno smijeha.

Po čemu se ovaj kviz razlikuje od ostalih kvizova znanja?

Po tome što znanje nije jedini alat. Nekad presudi intuicija, nekad timska energija, a nekad potpuno nelogičan zaključak koji se pokaže točnim. Atmosfera je opuštena, brza i nepredvidiva. Gledatelji ne gledaju samo točne odgovore nego i reakcije, karaktere i dinamiku između nas. To je kviz koji se gleda zbog zabave jednako koliko i zbog igre.

Pratite li i inače kvizove? Koji vam je najdraži?

Pratim, ali više zbog atmosfere nego zbog natjecanja. Volim kvizove u kojima se vidi osobnost ljudi i gdje postoji prostor za humor. Iskreno, uvijek mi je draže kad se netko nasmije nego kad netko briljira bez emocije. Kvizovi su mi kao mali realityji, zanimljiv mi je način razmišljanja ljudi pod pritiskom.

Kako je bilo surađivati s Matijom Kačanom i Borkom Perićem? Želite li s nama podijeliti neku anegdotu sa snimanja?

Matija je savršen voditelj jer drži ritam, a istovremeno pušta da se stvari spontano dogode. S Borkom sam vrlo brzo upala u simpatično rivalstvo koje je krenulo već na probama. U jednom trenutku smo se toliko počeli nadmetati da smo počeli odgovarati prije nego što je pitanje završeno, i onda se ispostavilo da smo oboje potpuno promašili. Smijali smo se toliko da je snimanje moralo stati jer nitko nije mogao nastaviti ozbiljno.

Posao vam je takav da na dnevnoj bazi objavljujete sadržaj na društvenim mrežama, odakle crpite inspiraciju za videe? Ima li dana kad vam se ne snima?

Inspiracija mi je svakodnevni život. Situacije koje mi se dogode, ljudi koje sretnem, vlastite greške, odnosi, putovanja. Sve je materijal. Naravno da ima dana kad mi se ne snima. Tad ne snimam. Publika osjeti kad nešto radite na silu i to nikad ne ispadne dobro. Mislim da je važnije zadržati autentičnost nego objaviti po svaku cijenu.

Broj kreatora sadržaja raste, a pažnja publike je sve kraća. Kako danas privući i zadržati pažnju ljudi?

Danas je sve brže, ali ljudi i dalje ostaju zbog karaktera. Lijep kadar privuče pažnju na sekundu, osobnost je zadržava. Ako imate stav, humor i autentičnost, publika vas prepoznaje. Ljudi ne traže savršenstvo nego nekoga tko djeluje stvarno. Kad prestanete pokušavati svidjeti se svima, tada zapravo počnete graditi lojalnu publiku.

Poznati ste po britkom jeziku i iskrenosti. Je li vas strah kulture otkazivanja?

Ne. Mislim da publika prepoznaje razliku između iskrenosti i zloće. Moj humor zna biti direktan, ali nikad nije usmjeren na ponižavanje. Kultura otkazivanja često pokušava izjednačiti mišljenje s napadom, a to dugoročno guši autentičnost. Ako počnemo filtrirati svaku rečenicu, izgubit ćemo osobnost, a publika to prva primijeti.

Postoji li stvar ili navika koje ste se morali riješiti kako posao ne bi patio?

Perfekcionizma. Shvatila sam da savršeni trenutak ne postoji. Nekad su najbolji sadržaji oni snimljeni spontano, bez plana. Naučila sam i ne trošiti energiju na tuđa mišljenja jer vas to paralizira i usporava.

Radili ste u švedskom magazinu gdje ste se susreli s mobbingom. Koliko vas je to očvrsnulo?

To iskustvo me naučilo da titule i glamur ne znače ništa ako je okruženje loše. Očvrsnulo me jer sam shvatila da moram stati iza sebe i postaviti granice. Naučila sam i da ponekad odlazak nije poraz nego najzdravija odluka.

Iz perspektive nekoga tko je vodio bitku s viškom kilograma, što mislite o body positivity pokretu?

Mislim da je važno prihvaćanje sebe, ali i odgovornost prema zdravlju. Za mene body positivity znači poštovati svoje tijelo, ali ne odustati od brige o njemu. Nije stvar u savršenstvu nego u ravnoteži.

Otvoreno govorite o estetskim zahvatima. Zašto?

Zato što smatram da je iskrenost zdravija od iluzije. Društvene mreže već stvaraju nerealne standarde, i najmanje što možemo je ne glumiti da smo savršeni bez pomoći. Transparentnost smanjuje pritisak i normalizira realnost.

Naglašavate važnost financijske neovisnosti. Možete li pojasniti?

Financijska neovisnost znači slobodu. Slobodu da odeš iz odnosa koji te ne čini sretnim, da odbiješ posao koji ne želiš i da donosiš odluke bez straha. Kad imaš tu sigurnost, mijenja se način na koji živiš i komuniciraš.

Utječu li negativni komentari na način na koji odgajate djecu?

Da. Naučili su me koliko je važno djecu učiti samopouzdanju i kritičkom razmišljanju. Internet može biti brutalan, ali ako znaš tko si, manje te pogađa. To je lekcija koju želim prenijeti i njima.

Planirate li napisati knjigu o vlastitom životu?

Razmišljala sam. Moj život je bio dovoljno kaotičan da materijala ne nedostaje. Kad bih pisala, bila bi iskrena, pomalo duhovita i bez uljepšavanja. Naziv bi vjerojatno bio nešto u mom stilu, direktno i s dozom ironije.

Prošli ste kroz dva razvoda. Je li vam prijašnje iskustvo pomoglo?

Iskustvo vam donese perspektivu. Naučite da kraj nije kraj svijeta i da se život može posložiti ponovno. Svaki put postanete svjesniji sebe i onoga što želite.

U kakvom ste odnosu s bivšim supružnicima?

Korektnom i civiliziranom. Fokus je na miru i dobrobiti djece. Mislim da je to najvažnije.

Što vas najbolje oraspoloži kad ste tužni?

Putovanja, humor i ljudi koji me poznaju bez filtera. Nekad je dovoljan dobar razgovor i malo distance.

Obožavate putovati. S koje destinacije nosite najljepše uspomene?

Najljepše uspomene nosim s putovanja na kojima nisam imala plan. Kad se prepustite, tada se dogode najbolje stvari. Više pamtim osjećaj slobode nego lokaciju.

Koja je vaša glavna životna poruka?

Budi svoj i kad to nije najlakši izbor. Dugoročno je jedini koji ima smisla.

Što je sljedeće za Meri Goldašić?

Volim projekte koji me pomiču iz zone komfora. Televizija, digital, možda knjiga, možda nešto potpuno neočekivano. Kod mene je jedino sigurno da nikad ne stojim na mjestu.