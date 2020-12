Tea Pijević je nogomet igrala kao Maradona, sjajno je haklala

Nikola Škorić (46) jedan je od naših trenera koji se posvetio radu s rukometašicama. Iako, naravno, ne postoji striktna podjela na trenere za muškarce i žene, pa je tako jedan od najboljih trenera u povijesti ženskog rukometa kasnije uspio i s muškima (Ulrik Wilbek). Dvadeset godina rada je iza Škorića kroz čije su ruke prošle i neke od aktualnih reprezentativki koje su bile hit na Europskom prvenstvu...

Valentina Blažević i Dejana Milosavljević s 18 su godina došle kod Škorića u Sesvete i ostale tri godine. Od 2013. do 2017. u postavi kluba bile su i vratarke Bešen i Pijević, jednom su prilikom dobile i Lokomotivu 33:31, što je za klub iz Sesveta jedna od najvećih pobjeda u povijesti. Škorić se sjeća i zgodnog detalja vezanog za Teu Pijević koja je obranama oduševila rukometni svijet na EP-u.

– Sportašica od glave do pete. Inače je prije rukometa u Pločama trenirala i nogomet. Mi smo na treninzima znali i haklati nogomet, igrala ga je nevjerojatno. Doslovno je znala proći sve igračice do gola. Ko Maradona! – prisjeća se Škorić koji se nakon dvadeset godina otisnuo u inozemstvo te je sada pomoćni trener u mađarskom Siófoku...

Impresioniran uvjetima

– Zdravko Zovko pozvao me u stožer. Prethodno je dvije godine bio šef struke u najjačem mađarskom klubu Györu. Predsjednik Siofoka krenuo je u sastavljanje dobre ekipe. Zanimljiv je to projekt.

– Impresioniran sam uvjetima koje je klupski predsjednik omogućio igračicama i nama trenerima za rad. Od tri dvorane za treninge, teretana, smještajnih kapaciteta... To su ulaganja koja su, maknemo li na stranu Podravku, ravna ulaganjima u kompletan ženski rukomet u Hrvatskoj u posljednjih deset godina. Nažalost, korona nas dosta koči u radu, tako da smo u mjesec i pol dana odigrali samo jednu službenu utakmicu.

Mađarska rukometna liga među najjačima je u Europi.

– Svakako. Kad uzmemo u obzir i da je Dunafer sa Zovkom osvojio EHF-ov kup, da je još uza sve dosad spomenute cijeli niz vrlo dobrih klubova, onda to dovoljno govori koliko je liga jaka. Ali nije stvar samo u snazi već i u statusu u javnosti koji je nama u Hrvatskoj zaista nezamisliv. Ženski rukomet doslovno je ponos u Mađarskoj, posvećuju mu se specijalizirane emisije, da ne govorim o prijenosima. Mislim da im je simbolički važniji nego muški. Jer, tu je i Final Four Lige prvakinja kojem je Budimpešta domaćin svake godine.

Koliko igračica može zaraditi igrajući u mađarskoj ligi?

– One najbolje mogu doći i do 100 tisuća eura po sezoni.

Je li s obzirom na sve to Mađare iznenadio poraz na startu od Hrvatske i slabiji rezultat?

– Donekle da, ali treba znati da su Mađari zapravo ti koji su pomladili selekciju jer igraju s igračicama od 22-23 godine, dok je u našoj reprezentaciji smjena generacija ranije obavljena. Škoriću je Mađarska prvi inozemni posao u trenerskoj karijeri.

Novi izazov

– Da, ne računamo li našu Koku! Oni su nekako svijet za sebe... Dvadeset godina bio sam u Trešnjevci, Sesvetama, Zelini, u stožeru naše ženske reprezentacije.

Ovo je novi izazov.I sve vrijeme s rukometašicama, baš kao naš izbornik Šoštarić. Škorić je godinama uz treniranje rukometašica te sezonsko konobarenje u Novom Vinodolskom uredno posjećivao završnice velikih natjecanja te završne turnire LP-a u Budimpešti.

Kakav mu je dojam o rukometu bio na ovom EP-u?

– Evidentno je da je nešto slabiji u odnosu na lanjsko Svjetsko prvenstvo gdje smo u završnicu gledali spektakularne utakmice. Na ovom EP-u dominiraju obrane i golmanice, a to je uvijek pokazatelj pada kvalitete. No, ipak treba to i razumjeti u svjetlu ove godine u kojoj se nije moglo ni redovito trenirati, igrati... Ženski rukomet zaista je napravio u posljednjih 20-ak godina ogroman iskorak.