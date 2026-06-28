Umro je na šest minuta i vidio što se događa nakon smrti: 'Istina me prestravila'

Pitanje što se događa nakon smrti oduvijek je fasciniralo čovječanstvo. Unatoč naprednoj tehnologiji i brojnim istraživanjima, konačan odgovor nikada nije pronađen. No, ljudi koji su doživjeli iskustva bliske smrti često tvrde da su zavirili "s onu stranu" i vratili se s nevjerojatnim pričama. Jedan korisnik Reddita podijelio je svoje jezivo iskustvo bliske smrti, koje je privuklo pažnju stotina čitatelja, piše Mirror. Korisnik je ispričao da mu je u dobi od 15 godina srce stalo na šest minuta zbog ventrikularne fibrilacije – a ono što je doživio u tom trenutku ostavilo ga je traumatiziranim. "Tijekom tog iskustva naučio sam stvari o svemiru koje bih volio da nisam," napisao je.

Opisao je kako je sve počelo svjetlom – zasljepljujuće bijelim i umirujućim. "Bilo je blaženo, gostoljubivo, baš kao što ljudi opisuju duhovna iskustva." No, idila se ubrzo pretvorila u užas. Osjetio je da ga neka sila podiže i vodi kroz niz vrata, sve dok nije stigao na mjesto izvan stvarnosti. "Imalo je smisla samo dok sam bio u njemu. Ne vjerujem da tjelesno biće može shvatiti astralnu razinu – nešto u njenoj nematerijalnoj prirodi prkosi prijevodu."

Nije bio sam. Nekoliko nepoznatih entiteta okružilo ga je po dolasku. Isprva je, zbog svog kršćanskog odgoja, mislio da su to anđeli. "Napravio sam duhovnu gestu otvaranja ruku, očekujući njihov zagrljaj." No, umjesto dobrodošlice, osjetio je kako ga njihova moć sputava. "Bilo je kao da su mi stavili ogrlicu, poput psu. Osjetio sam poniženje i užas." Prema njegovim riječima, ta bića su mu se rugala i objasnila mu da je ljudski svijet samo poligon za "uzgajanje duša" – a nakon smrti, te duše postaju robovi viših bića, koja ih potom muče i iskorištavaju.

Naposljetku su liječnici uspjeli ponovno pokrenuti njegovo srce. No, kada je svoju viziju podijelio s obitelji, oni su mu rekli da je vjerojatno riječ o kombinaciji traume i mladenačke percepcije. Unatoč skepticizmu okoline, on nikada nije prestao vjerovati u ono što je vidio. Njegova priča potaknula je lavinu komentara – neki su podijelili vlastita iskustva bliske smrti, dok su drugi nudili duhovna i znanstvena objašnjenja.

Ovakve priče nisu rijetkost. Amber Cavanaugh iz Kanade, na primjer, tvrdi je da je nakon moždanog udara doživjela izvantjelesno iskustvo i vidjela svog supruga kako plače nad njezinim tijelom. Iako je istinitost ovakvih priča nemoguće dokazati, znanstvenici su pronašli neke intrigantne odgovore. Prema istraživanju neurologa Jima Borjigina, mozak u trenutku smrti može doživjeti "oluju aktivnosti", čak i kod pacijenata na produženom održavanju života.

"Dijelovi mozga zaduženi za svijest, emocije i pamćenje ostali su aktivni i međusobno komunicirali, čak i kada je tijelo tonulo dublje u smrt," rekao je. Ovakva istraživanja i dalje dijele znanstvenu zajednicu. Dok jedni smatraju da su iskustva bliske smrti rezultat bioloških procesa u mozgu, drugi vjeruju da ona ukazuju na postojanje svijesti izvan tijela. Što se zapravo događa nakon smrti? To pitanje i dalje ostaje misterij.