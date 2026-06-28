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Komentari
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DAVOR IVANKOVIĆ

Možete li zamisliti Thompsonov koncert u Vukovaru bez 'Bojne Čavoglave'?

Autor
Davor Ivanković
28.06.2026.
u 06:42

Baš zbog prkosa u vezi s "Čavoglavama" mnogi obožavaju Thompsona, ali on izbjegava tu pjesmu na dočecima hrvatskih reprezentacija. I nije manji idol. Može li tako zadati šah-mat velikosrbima?

I godinu dana od velebnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu koncert Marka Perkovića Thompsona izaziva strasti. Premda će Milorad Pupovac ovih dana kazati da ne može jedan pjevač imati toliku magičnu snagu da promijeni političku prirodu jedne zemlje, njegovo protivljenje Thompsonu i koncertima, pogotovo onome najavljenom za kraj kolovoza u Vukovaru, govori suprotno – da koncerti tog pjevača ipak mogu utjecati na promjenu političke prirode, jer u suprotnom, Pupovac Thompsona ne bi ni spominjao. U tom kontekstu spomenuo je i Borisa Tadića, bivšeg predsjednika Srbije, a koji je nakon koncerta u Zagrebu ustvrdio da to predstavlja veliku sramotu za Hrvatsku, ali i EU.

Ključne riječi
nacionalni identitet Bojna Čavoglave Vukovar Marko Perković Thompson

Komentara 5

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Avatar tarana
tarana
08:23 28.06.2026.

Bach, Mozart ništa!?

PA
paoprekoogradepožarnistepenica
07:01 28.06.2026.

mogu li turbohrvatine thompson,ivanković i ekipa progovorit o o korištenju pravosudnog aparata za skupljanje žetončića a SOE za likvidacije.ili oni jadni ,,ne znaju,, da je šeks izlobiro amnestiju žetončićima.svi ministri koji su se spominjali u krimi aferama postali žetončići i gle čuda nitko nije odgovarao za gunju,predstečajne,razdjelnike,obnovljive izvore energije,privatizaciju c.osiguranja,pozderove biznise s ostojićem. i ,,ne znaju,, za niz ,,suicida,, i,,nesreća,,.kolindina računovotkinja jadranka skender u sred kampanje ,,skočila u savu,,.obavještajac matas svjedočio u aferi krš pađene,ujutro u zagrebu dao iskaz a popodne nađen prosvirane glave u vukojebini kod knina.palm drpio 17 milijuna i ,,objesio se u šumi,,.čorušić u sred istrage pozderovi,petračevi i beroševi biznisa ,,pao preko ograde požarni stepenica,,..špekuljuk prodo z1 radiću i nakon mjesec dana se ,,utopio na ronjenju,,.poduzetnik bukovac ujutro u poglvarstvu tražio pare,dokumentacija nestala a popodne se ,,ubio,,.isto ko ,,nisu znali,, za slučaj ivane hodak.cura u torbi držala dokumente o nabavi oružja za vojsku u ratu i sate snimki zagorcaa s mesićevim savjetnikom sašom perkovićem,ubijena na sred ulice a ,,neovisno pravosuđe,, utvrdilo da je ubojica beskućnik a motiv zločina osveta ivaninu ćaći koji mu je 13 godina ranije poklonio platu meze. i bekućnik 13 godina nosi pištolj,spava po šupama i nigdje ne izgubi pištolj,nema što jest a kupuju ulje i održava pištolj.

Avatar Marathon
Marathon
07:00 28.06.2026.

Kako ne razumijete? Uopće nije sporna Bojna čavoglave, baš naprotiv, ta pjesma je bila itekako dobro došla kada je nastala. Sporni su Tompsonovi stavovi o WW2 i zbog njih je zabranjen u velikom broju država EU. E, sad, treba li zabraniti koncerte zbog političkih i povijesnih stavova izvođača, to je ono sporno oko čega se mnogi ne slažu. I ja imam nedoumice oko toga, ali ako treba dopustiti Tompsonove koncerte bez obzira na njegove političke stavove onda bi trebali dopustiti i koncert (sada pokojnog) Bore Čorbe jer je i on imao dobrih pjesama uprkos pročetničkim stavovima.

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