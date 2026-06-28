Možete li zamisliti Thompsonov koncert u Vukovaru bez 'Bojne Čavoglave'?

I godinu dana od velebnog koncerta na zagrebačkom Hipodromu koncert Marka Perkovića Thompsona izaziva strasti. Premda će Milorad Pupovac ovih dana kazati da ne može jedan pjevač imati toliku magičnu snagu da promijeni političku prirodu jedne zemlje, njegovo protivljenje Thompsonu i koncertima, pogotovo onome najavljenom za kraj kolovoza u Vukovaru, govori suprotno – da koncerti tog pjevača ipak mogu utjecati na promjenu političke prirode, jer u suprotnom, Pupovac Thompsona ne bi ni spominjao. U tom kontekstu spomenuo je i Borisa Tadića, bivšeg predsjednika Srbije, a koji je nakon koncerta u Zagrebu ustvrdio da to predstavlja veliku sramotu za Hrvatsku, ali i EU.