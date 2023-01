Tajna je u bonusima: Prodaja Belje u Augsburg bit će rekordna za Osijek!

Nakon 20-ak dana pregovora mladi hrvatski reprezentativac Dion Drena Beljo (20) jučer je i službeno postao novi igrač njemačkog Augsburga. Sjajni vinkovački napadač, koji je do odlaska iz Osijeka dijelio drugo mjesto na ljestvici najboljih strijelaca HNL-a, postat će najskuplje prodani igrač u povijesti kluba iz grada na Dravi.

U igri bio i Dinamo

U protekla dva dana puno se u hrvatskom i njemačkom javnom prostoru govorilo o odšteti za Beljin transfer; jedni su govorili o iznosu od 2,8 milijuna eura, drugi o šest milijuna, a istina je negdje između. Iako je početni iznos odštete nešto malo viši od prvog spomenutog iznosa, s vrlo lako ostvarivim bonusima gotovo sigurno će nadmašiti dosad rekordnu cifru od 4,5 milijuna eura za koju je Mirko Marić 2020. godine prodan u talijansku Monzu. Prema našim pouzdanim izvorima, zbog tih bonusa odšteta za Belju bi poprilično lako mogla doći i do ove druge spomenute brojke od šest milijuna eura.

FC Augsburg is thrilled to announce the signing of Croatia's U21 player, Dion Beljo, on a contract until June 2027! 📝 pic.twitter.com/wpRYVkupbQ — FC Augsburg (@FCA_World) January 13, 2023

Nakon što je transfer zaključen, potvrđeno je da je, osim Augsburga, za Belju u igri bio i hrvatski prvak Dinamo, no ponuda Nijemaca bila je bolja i Osijek ju je odlučio prihvatiti. A zatim je Dion trebao donijeti odluku.

– Nije mi bilo lako odlučiti. Važna je to odluka, ne samo sportska nego i životna i naravno da smo svi, obitelj i ja, morali jako dobro o svemu promisliti. No želim igrati na najvišoj razini, a u Njemačkoj mi se nudi takva prilika – rekao je Beljo, koji je s klubom potpisao do 2027. godine.

Ključ Dionove odluke, priznaje, bila je silna želja Augsburga. Klub je trenutačno 14. na ljestvici Bundeslige s 15 bodova, nije daleko od začelja te ima problem s formom svojih napadača.

Dali sve od sebe

– Pokazali su velik interes, uvjeravali su me iz dana u dan, trener Enrico Maassen zvao me više puta i dao je sve od sebe da me dovede. Rekao mi je kako mu nedostaje takav profil igrača, visoki napadač koji je i tehnički potkovan za ono što on traži na terenu – dodao je Beljo.

Zanimljivo, u klubu će ga dočekati još jedan Hrvat, bivši hajdukovac David Čolina koji je stigao prije nekoliko dana za 300 tisuća eura.