Olmo nas nahvalio: Vatreni su jako dobri, a s Joškom usavršavam svoj hrvatski

Španjolski reprezentativac i nogometaš RB Leipziga Dani Olmo (24), koji je karijeru započeo u Dinamu, dao je intervju za službene stranice Bundeslige. Dotaknuo se svog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Kataru, dobrog stanja na prvenstvenoj tablici, dvoboja protiv Manchester Cityja u Ligi prvaka, kao i prijateljstva sa suigračem, nekoć također članom modre svlačionice, Joškom Gvardiolom.

Po prvi je put zaigrao na jednom Mundijalu.

- Katar je bio moje prvo Svjetsko prvenstvo i posebno iskustvo. Naročito prva utakmica protiv Kostarike (7:0) kada sam zabio prvi gol, koji je ujedno stoti za španjolsku reprezentaciju na Svjetskim prvenstvima. Došli smo u Katar odigrati sedam utakmica, ali nismo postigli taj cilj. Zbog toga sam malo razočaran. Ali, imamo mladu reprezentaciju. Bilo nam je ovo drgocjeno iskustvo za neka naredna iskušenja - započeo je Dani.

S Gvardiolom je na kraju prošle sezone osvojio DFB Pokal. Bio je to prvi veliki trofej u povijest Leipziga. Otkrio je kakav je Joško kao osoba, ali i da je otprije svjestan njegovih igračkih kvaliteta.

- Tih je. Ali zna biti i duhovit. Voli se šaliti, ali je smiren. Pametan je. Zna što mora učiniti da ostvari ciljeve u karijeri – nastaviti marljivo raditi. On za mene nije iznenađenje. Znam što Joško može. Konačno, samo je nastavio s dobrim igrama iz Bundeslige. Bio je to odličan turnir za njega. Također, Hrvatska je jako dobra reprezentacija.

Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON/DPA From left: Andre SILVA (L),Josko GVARDIOL (L), goalwart Peter GULACSI (L), Willi ORBAN (L),Dominik SZOBOSZLAI (L), Dani OLMO (Leipzig),Angelino (L), Tyler ADAMS (L ) with trophy, cup, trophy, award ceremony. 79th DFB Cup final, SC Freiburg - RB Leipzig 2-4 iE in the Olympic Stadium in Berlin on May 21, 2022. ##DFL / DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/ or quasi-video## Photo: Frank Hoermann / SVEN SIMON/DPA

Čak 80 posto čitatelja tamošnjeg Kickera smatra kako Leipzig ne može ugroziti Bayern u borbi na naslov Bundeslige.

- Ja spadam u onih 20% koji vjeruju u Leipzig. Znam da Bayern im kontinuitet osvajanja naslova, ali vjerujem u svoje suigrače. Mislim da imamo kvalitetu iznenaditi Bayern - kaže.

Za mjesec dana igraju osminu finala Lige prvaka protiv Cityja...

- Svi znaju kako igra Manchester City. Filozofiju igre Pepa Guardiole oni pokazuju svaki tjedan, svaku utakmicu koju igraju. Naravno, nije lako igrati protiv njih. Ali, mi ćemo se usredotočiti na sebe. Imamo i mi adute o kojima Guardiola mora brinuti - zaključio je Olmo.