Svjetsko prvenstvo u Eugeneu: Troje se nadaju finalu, Sandra lovi petu svjetsku medalju

U američkom gradu Eugeneu danas počinje Svjetsko atletsko prvenstvo. Hrvatsku će zastupati tri atletičarke i dva atletičara. Zanimljivo, svih pet sportaša nastupit će u bacačkim disciplinama, Sandra Perković, Marija Tolj i Martin Marković u bacanju diska, Filip Mihaljević u bacanju kugle, te Sara Kolak u bacanju koplja. Prvi će nastupiti Filip Mihaljević u kvalifikacijama kugle, 16. srpnja u 3.55 sati ujutro po hrvatskom vremenu.

SAD prvi put domaćin

Prema trenutačnoj formi i rezultatima u finale bi se bez problema trebali plasirati Sandra Perković, Marija Tolj i Filip Mihaljević. Od njih troje, za medalju je sigurna tek Sandra Perković. Sara Kolak bit će sigurno sretna uđe li u finale, a Martin Marković ima male izglede da prođe kvalifikacije. Na svjetskoj rang-listi ove sezone Sandra ima drugi, a Marija osmi rezultat. Sara Kolak je s hicem od 62,62 metra trenutačno na 16. mjestu. Mihaljević je s ovosezonskim hicem od 21,18 m na 17. mjestu, no prošlu godinu je s hicem od 21,94 metra završio sedmi na svjetskoj rang-listi.

Zanimljivo je da je SAD najuspješnija zemlja po broju ukupnih medalja (370), ali i po broju zlatnih medalja (170), a prvi put su domaćini svjetskom prvenstvu. Sjeverna Amerika tek je drugi put domaćin svjetskom prvenstvu, a prvi grad koji je s ovog kontinenta ugostio najbolje svjetske atletičare i atletičarke bio je kanadski Edmonton 2001. godine. Od dosadašnjih 17 svjetskih prvenstava najviše puta domaćin je bila Europa – jedanaest puta, dok je Azija pet puta bila domaćin. Afrika, Australija, Južna i Srednja Amerika nikad nisu bili domaćini. A upravo s ovih kontinenata, posebice Afrike, dolaze jedni od najboljih atletičara i atletičarki u povijesti atletike.

Hrvatska na svjetskim prvenstvima sudjeluje od 1993. godine, a prvu medalju osvojili smo 2007. godine. Blanka Vlašić ima ukupno četiri medalje na SP-u - dvije zlatne i dvije srebrne. Prvi put je svjetska prvakinja u visu postala u Osaki 2007. godine, a naslov je obranila dvije godine kasnije u Berlinu. Potom joj se dogodila ozljeda stopala, ali je uspjela osvojiti srebro u Južnoj Koreji 2011., te u Pekingu 2015. godine. Četiri medalje ima i Sandra Perković u bacanju diska. Baš kao i Blanka ima dva svjetska naslova, iz Moskve 2013. i Londona 2017. godine, srebro iz Pekinga 2015., te broncu iz Dohe 2019. godine. Jedinu mušku medalju osvojio je Stipe Žunić u bacaju kugle, u Londonu 2017. godine.

Osvoji li Sandra medalju u Eugeneu onda će postati najbolja hrvatska atletičarka po broju osvojenih medalja na svjetskim prvenstvima. Sandra se na SP-u prvi put pojavila 2009. godine u Berlinu. Dolazak u Berlin joj je bila nagrada jer je nekoliko mjeseci ranije osvojila europsko juniorsko zlato u Novom Sadu. U Berlinu je već iznenadila plasmanom u finale, a imala je samo 19 godina. Od 2009. do danas propustila je samo jedno svjetsko prvenstvo, ono u Južnoj Koreji 2011., zbog suspenzije (doping). Sandra sanja da uzme zlato Valerie Allman, na njezinom "terenu". Činjenica je da je Amerikanka u posljednje dvije godine izgubila samo na jednom mitingu i to upravo od Sandra. Bilo je to na mitingu Dijamante lige u Oslu.

Dvije na istom postolju?

Marija Tolj pak može napraviti drugi pothvat. Naime, ukoliko Korčulanka osvoji medalju prvi put će se u povijesti hrvatske atletike dogoditi da u jednoj disciplini imamo dvije atletičarke na postolju. No, Marija se ne zanosi tom idejom...

- Izglednije je da Sandra i ja budemo zajedno na postolju na Europskom prvenstvu u Münchenu, sredinom kolovoza. Konkurencija na svjetskom prvenstvu je puno jača. Tu su Amerikanke, Kubanke, Kineskinje. Opet, kada bi ponovila hitac s Mediteranskih igara (op.a. 64,71 m) ili koji centimetar ili metar duže, onda mogu razmišljati o nekakvom visokom plasmanu u Eugeneu – istaknula je Marija.

Filip Mihaljević pak može ući u povijest kao drugi kuglač koji je osvojio medalju na svjetskim prvenstvima za Hrvatsku. Ali, za medalju će morati bacati kuglu na nivou svog osobnog rekorda, ali i rekorda Hrvatske – 21,94 metara. Jer, u Eugeneu će hitac preko 22 metara značiti medalju. U ovom trenutku trojica imaju hitac preko 22 metra – Amerikanci Crouser i Kovacs, te Novozelanđanin Walsh. Centimetar manje ima Talijan Weir.