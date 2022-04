VEČERNJAK U SJ. MAKEDONIJI

Svjedoci iz Skoplja otkrili što je prethodilo napadu: Sve je počelo s djevojkom u taksiju

- Sve se dogodilo oko tri ujutro i napadači su prvo otišli s taksijem, a potom se vratili i pokušali mu pomoći. No Denis Tot je u bolnicu navodno stigao tek deset minuta iza četiri sata. Dakle, prošlo je više od sat vremena otkako je udario glavom do dolaska u bolnicu, to je možda bilo kobno za njega - rekao nam je jedan od svjedoka događaja.