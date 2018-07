Svi bruje o potezu vatrenog: Jedini je koji nije pružio ruku Putinu

Hrvatska s kući vraća sa srebrom nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva s 2:4 izgubila od Francuske.

Medalje su hrvatskim nogometašima dijelili predsjednik Fife Gianni Infantino, predsjednik Rusije Vladimir Putin, prvi čovjek Francuske Emmanuel Macron te hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

Wowwww Pivaric just skipped Putin in the medal ceremony 😬😬😬😬 @BarstoolSam pic.twitter.com/00ZlRNdDT6