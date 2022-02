Svaka čast onome tko je stopirao transfer Mislava Oršića u Burnley!

Dinamo ima dobru momčad, konkurentnu u Europi, iako je poražena u prvom susretu play-offa Europske lige od Seville s 1:3, pokazala je da se može nositi i s klubom koji je taj trofej osvajao šest puta, koji je glavni favorit da i sedmi naslov pobjednika Europske lige odnese u svoju trofejnu vitrinu. Dinamo je svoju solidnu predstavu propustio kapitalizirati boljim rezultatom.

No, za to treba i više igrača na najvišoj razini, a plavi su u Andaluziji imali samo jednog igrača koji je išao do svojeg maksimuma. Mislav Oršić je opet bio sjajan, ne samo zbog sjajnog pogotka koji je dao nadu plavima, već i zbog hrabrosti s kojom igra. Sada više nikako ne može biti slučajno da je baš on postigao tri pogotka u 4:0 rušenju Atalante, da je s tri komada isprašio Mourinhov Tottenham.

Pa je svojim pogotkom West Hamu u Londonu za tu 1:0 pobjedu izborio europsko proljeće plavima, a sad je matirao i vratara Seville. Oršić treba biti uzor, najmanje zbog tih pogodaka. Pa taj dečko je ove zime trebao otići u Englesku. I kad mu nije ispunjena želja, on je u Dinamu dao gas i igra odlično, vuče plave, ne samo u Europi nego i u domaćem dvorištu.

Tko god je donio konačnu odluku o tome da Oršić ne može u Burnley, svaka mu čast na toj providnosti.

>>> Sevilla u ludih nekoliko minuta riješila Dinamo