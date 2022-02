Plavi malaksali i nonšalantni: Oršić osvjetlao obraz, bio bi pojačanje i za Sevillu

Ni u svom devetom dolasku na španjolsko tlo Dinamo nije uspio napraviti senzaciju i ostvariti prvu pobjedu, čak nije bio blizu ni obećavajućemu remiju. Nije to u Dinamovom izdanju na Pizjuanu bila čak ni beskorisna predostrožnost, kako glasi puno ime komične opere Sevillski brijač, nego besprizorna malaksalost i nemoć.

To je, na žalost, u ovom trenutku realan odnos snaga između momčadi koja se s Real Madridom tuče za naslov prvaka Španjolske i hrvatskog prvaka koji uz nadljudske napore u domaćoj ligi lomi Istru 1961 i Goricu. I ništa ne bi toliko peklo u Dinamovom porazu, da Sevillini pogoci nisu nastajali iz Bočkajeve nedopustive poprečne lopte (prije 11-erca za 1:0) i Petkovićeve komocije i olako izgubljene lopte prije kontre za 3:1. Takva dekoncentracija i nonšalancija protiv tako munjevite Seviline okomitosti i tranzicije naproste vape za neumoljivom kaznom. To su detalji koji čine razliku, tu ne pomažu nikakva trenerova intuicija, predviđanje, minuciozna priprema.

Pa ipak, Dinamo u Sevilli nije deklasiran, kako mu se u Španjolskoj znalo događati. Dinamo je u izlasku sa svoje polovice, izgradnji napada i ofenzivnoj prijetnji prečesto imao ponekog igrača manje, poput Bočkaja, Gojaka, Petkovića ili Jurića, ali Dinamo kao da ne može toliko uprskati koliko Mislav Oršić može spasiti stvar i osvjetlati Dinamov obraz. U ovom trenutku očaravajuća Dinamova perjanica, čiji potezi izazivaju divljenje, klasa je koja bi u ovom trenutku bila pojačanje i za Sevillu. Devet od Mislavovih rekordnih 22 pogotka u europskim natjecanjima pala su protiv klubova iz Petice; Seville (1), West Hama (1), Villarreala (1), Tottenhama (3) i Atalante (3).

Oršić je jedini Dinamov svjetionik ove godine i igrač na kojemu počivaju šampionske ambicije plavih. Ali za taj cilj Dinamu će pod hitno trebati još poneki disponirani adut.

Na kraju, ima i nešto olakotnoga u ovom porazu: Dinamo je – umoran. Naime, uz norveški Bodo i moldavski Šerif, Dinamo je jedini klub od 64 preostala sudionika Lige prvaka, Europske i Konferencijske lige koji je europsko natjecanje počeo u prvom pretkolu, još davnoga 13. srpnja prošle godine. Ovo mu je već 38. utakmica ove sezone.