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Autor
Stjepan Meleš
EUROPSKI OKRŠAJ

UŽIVO Francuzi dominiraju protiv Švedske, Barcola povećao vodstvo (2:0)

FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
JEENAH MOON/REUTERS
30.06.2026. u 22:58
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
FRANCUSKA
Mbappe 45'
1-0
ŠVEDSKA
SVJETSKO PRVENSTVO, 23:00,
46'

Počelo je drugo poluvrijeme. 

Gol
45' (Gol)

 Dembele je progirao Mbappea koji je ostao sam s Gyokeresom u kaznenom prostoru. Izbacio se na desnu nogu i silovito zabio.

35'

Jednu visoku loptu dočekao je Olise u kaznenom prostoru i spektakularnim škaricama zahvatio loptu, no pogodio je stativu. 

32'

Odlična akcija Francuske po desnoj strani završila je ubačajem Koundea na drugu stranu. Tamo je bio Mbappe, ali pogađa stativu. 

20'

Mbappe je zabio, no označeno je zaleđe. Odluka se kratko provjeravala, no ubrzo je potvrđeno da je napadač Reala bio u zaleđu. 

15'

Digne je pucao nakon kornera iz daljine, švedski vratar Zetterström brani.

3'

Gyokeres se uspio izvući i stvoriti prostor u sredini za Isaka. Napadač Liverpoola je pucao, ali brani Maignan. 

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica. 

SASTAVI

FRANCUSKA: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouameni, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe

ŠVEDSKA: Zetterstrom - Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson - Svensson, Ayari, Bergvall, Stroud - Elanga, Isak - Gyokeres

Aktualni svjetski doprvak Francuska od 23 sata igra protiv Švedske u New Yorku u 1/16 finala Svjetskog prvenstva. Francuska je osvojila skupinu ispred Norveške, Senegala i Iraka, a Švedska je završila iza Nizozemske i Japana, a ispred Tunisa. Pobjednik ovog okršaja u osmini finala igrat će protiv Paragvaja.

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