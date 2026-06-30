UŽIVO Francuzi dominiraju protiv Švedske, Barcola povećao vodstvo (2:0)

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Euforija prije BiH - SAD, Vlada FBiH predlaže kasniji početak radnog dana

Riječ je o preporuci Vlade, donesenoj na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Poslodavcima se savjetuje da, ondje gdje je to moguće, prilagode organizaciju rada s kasnijim početkom radnoga dana ili pak da zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta.