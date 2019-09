Stravične scene: Napadači na skuteru izrešetali nogometaša

Kelvin Maynard, 32-godišnji nogometaš koji je svojedobno nosio dresove Antwerpena i Burton Albiona, ubijen je u srijedu u južnome dijelu Amsterdama.

Maynarda su kišom metaka zasula dvojica napadača na skuteru, a pokušao se spasiti bijegom prema obližnjoj benziskoj crpki.

Tijekom te jurnjave se zabio automobilom u zid, a kada je pokušao napustiti vozilo i pobjeći, napadači su ga sustigli i izrešetali.

Policija je u međuvremenu pokrenula opsežnu istragu kako bi otkrila tko su ubojice i što je bio motiv, a njemu bliske osobe su izrazile sućut i nevjericu nakon što su doznale vijesti.

Tako se oglasio i Joop Gall, nekadašnji strateg Emmena, koji je Maynarda opisao kao krasnog i prijateljski raspoloženog čovjeka.

Maynard je profesionalnu karijeru započeo u Volenmdamu 2006. godine, a njegov pokušaj da se nametne u engleskome nogometu, a bilo je to 2015.,, spriječila je ozljeda.

💛🖤 Everyone at Burton Albion Football Club is saddened this morning to learn about the death of our former player Kelvin Maynard.



Naturally, all our thoughts are with Kelvin’s friends and family at this time 👉 https://t.co/eI2BGIZ7Cg#BAFC pic.twitter.com/gAO0ozVvHP