Guardiola progovorio o Dinamu i otkrio što ga najviše zanima

Dan nakon što su Dinamo i Manchester City uspješno otvorili natjecanje u skupini C Lige prvaka, oglasio se i glasoviti španjolski strateg Pep Guardiola.

Unatoč tome što je sa svojim momcima bez većih poteškoća s 3:0 svladao Šahtar u Harkivu, proslavljeni je trener nahvalio ukrajinsku momčad, a samim time i otkrio Nenadu Bjelici na što treba pripaziti jednom kada Dinamo dođe na red.

– Mišljenja sam da je Šahtar odradio nevjerojatan posao. Igra nevjerojatno brzo i osobito se ističe u organizaciji napada. Riječ je redom o izvanrednim igračima, ali i mi smo pružili fenomenalnu predstavu, što nas je na kraju dovelo do pobjede – naglasio je Guardiola i ipak kod suparnika pronašao jednu manu:

– Šahtar ima problema s ritmom. Manchester City može jako mnogo minuta držati visok ritam, što je Šahtaru prilično teško jer nastupa u natjecanju u kojem nema takvog tempa – dodao je vođa prvaka Engleske i okrenuo se Modrima:

– Svaki put kad promatram suparnika, a sada ću se posvetiti Dinamu, uvijek nastojim vidjeti najbolje što može dati. Ne zanimaju me njegove slabe točke, zanima me gdje je jak – kazao je Guardiola koji je do pobjede stigao unatoč problemima u obrani.

Naime, City je ostao bez Johna Stonesa i Aymerica Laportea, pa se Guardiola zatekao u situaciji da mora ''kemijati''. Tako je silom prilika na mjestu stopera u Harkivu zaigrao Fernandinho, koji se odlično snašao unatoč tome što je zapravo veznjak.

Podsjetimo, nakon zaključenog prvoga kola Lige prvaka, Dinamo je taj koji drži čelno mjesto u skupini zahvaljujući boljoj gol-razlici, a već u sljedećem kolu slijedi okršaj Cityja i Dinama na Etihadu (1. listopada).

Dinamo će svoje gostovanje kod Ukrajinaca odraditi 22. listopada, a Guardiola je osobito istaknuo vratara Andrija Pjatova:

– Pjatov je jedan od najboljih vratara. Nije lako nadmudriti obranu Šahtara, podvaliti loptu iza obrambene linije, jer fantastično čita igru. Sjajno to čini, u tome je jedan od najboljih koje sam ikada vidio – naglasio je Pep.

Rezultat iz Maksimira nije komentirao, ali nema sumnje da će dobro proučiti što se to u srijedu navečer zbilo u Zagrebu.

