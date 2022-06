Što se događa u PSG-u? Mbappé dao otkaz direktoru i treneru, želi Mourinha

Nova situacija u milijardama okupanom Paris Saint-Germainu polako izmiče kontroli, potvrđuju to mnogi ljudi bliski klubu te svi bolje upućeni francuski sportski mediji.

Otkako je odlučio ostati u klubu i potpisati novi ugovor do 2025. godine, jedan od najboljih nogometaša svijeta Kylian Mbappé je dobio nevjerojatno velike ovlasti u francuskom prvaku.

Foto: Kylian Mbappe potpisuje ugovor s PSG-om do 2025.

Ne samo da je predsjednik Nasser Al-Khelaifi morao izvaditi debeli ček za francusku superzvijezdu, već mu je morao i dati ovlasti u vođenju kluba; biranju sastava, stručnog stožera te i same uprave kluba.

Tako je na Mbappéovu sugestiju iz kluba već otišao dugogodišnji sportski direktor Leonardo kojeg je zamijenio Luis Campos, a na izlaznim vratima je i trener Mauricio Pochettino, također na sugestiju francuskog napadača.

Foto: Kylian Mbappe i Mauricio Pochettino

Ne samo to, Francuz je također napravio popis za čistku od čak 13 igrača. Nju je negirao na Twitteru, ali iz menadžerskih krugova doznajemo da je ta objava na Twitteru služila samo za spas imidža, da je Mbappe zaista složio klubu sve ove zahtjeve kako ga ne bi pustili u Real Madrid.

Osim svih ovih prava, Mbappé polaže stopostotna prava na svoj imidž, na svoj brend, nešto čega bi u Real Madridu kao ogromnoj instituciji maksimalno dobio 50 posto. Možda se ovo oko prava na prvu čini nevažnim, ali to je Mbappéu nekih 30 milijuna eura godišnje dodatnih prihoda.

Što se tiče novog trenera, predsjednik i njegov glavni savjetnik Mbappé već imaju jedno ime na umu, ime koje je poznato s osvajanjem kup, posebice europskih kup natjecanja. Riječ je o nedavnom osvajaču Konferencijske lige s Romom, Joseu Mourinhu.

Foto: Jose Mourinho slavi osvajanje Konferencijske lige s Romom

Naravno, Mourinho je osvojio dva trofeja Lige prvaka (2004. Porto, 2010. Inter) trofeja kojeg PSG očajnički želi, a nikako ne može osvojiti.

Da vam je netko prije deset godina rekao da će Mourinho u karijeri voditi Messija, rekli biste mu da je lud, a sada to uopće nije daleko od realnosti, pogotovo kad na stol dođe katarski ček. Čak ga ni sam Messi nije odbio.