Stjepan Tomas: Uzeo sam Feneru prvenstvo i kup

Nekada britki stoper hrvatske reprezentacije (kod Otta Barića jednom zgodom čak i – centarfor) s 49 nastupa, 42-godišnji Bugojanac Stjepan Tomas, uz Mikija Rapaića, najpopularniji je naš nogometaš u Turskoj. Stjepan je 2003. godine bio prava zvijezda u Istanbulu, kada je u Fenerbahçe došao na posudbu iz talijanske Vicenze. Bilo je to vrijeme moćnoga Fenera, s Van Hooijdonkom, Rebrovom, Bugarinom Petkovom, turskim Brazilcem Mehmetom Aurelijem, zatim Semihom Sentürkom..., a na klupi je bio slavni Nijemac Christoph Daum.

Zanimljivo, upravo je Daum, čuven više po kokainskoj aferi nego po trenerskim dosezima, bio okidač da Tomas na kraju sezone napusti Fenerbahçe.

U očekivanju posla

– U jednoj prvenstvenoj utakmici Daum me izvadio iz igre već u 28. minuti, što me pogodilo pa sam burno reagirao pri izlasku s travnjaka, bacio dres, a on me stavio na led. Poslije, kada smo bili u bodovnom zaostatku za vodećima, vratio me u momčad i odmah smo bili nanizali nekoliko pobjeda. Na kraju smo uzeli naslov prvaka, a mene je, nakon isteka posudbe u Feneru, kupio Galatasaray – prisjeća se Tomas.

>> Pogledajte i atmosferu s maksimirskog sjevera

[video: 26438 / ]

Je li to bio skandalozan čin, prelazak u redove najvećega rivala? Jesu li vam navijači Fenera zamjerili?

– Istina, takvi prelasci nisu bili baš česti i uglavnom se igračima nisu opraštali. Međutim, meni navijači Fenera to nisu jako zamjerili jer su znali da sam za njihov klub igrao sa srcem i nikada se nisam štedio. Nisam doživio na utakmicama uvredljiva skandiranja – tvrdi Tomas i dodaje:

– Kad sam u Turskoj, ljudi me znaju pitati, tko ti je draži, Fener ili Galata, a ja uvijek uzvratim protupitanjem: “Tko je vama?” Pa tek onda odgovorim.

A tko vam je doista draži?

– U Galatasarayu sam bio dulje, tri godine, osvojio sam tamo prvenstvo i kup pa mi je možda nijansu bliži taj klub. Ali prema Feneru i dalje imam veliki respekt i poštovanje – uzvraća Tomas.

Stjepan je danas trener, u ovom trenutku slobodan, nakon što mu je istekao ugovor s turskim prvoligašem Akhisarom. Tamo je bio pomoćnik slavnome Turčinu, svome prijatelju Okanu Buruku, s kojim je već radio u Elazigsporu, Gaziantepsporu, Sivassporu i Göztepeu.

Ne izgledaju dobro

– Pratim tursko prvenstvo, odlazim na utakmice, pripremam se za sljedeći posao – kaže Tomas.

Možda vas put baš odvede u Fenerbahçe?

– Nikad ne znaš što se može dogoditi. Pazite, naš Akhisar u prošloj je sezoni čak tri puta svladao Fenerbahçe; dvaput u prvenstvu i u finalu kupa. Uzeli smo im oba trofeja! Fener danas? Novi je predsjednik, novi je trener, Nizozemac Cocu, doveli su puno novih igrača, Ayewa, Slimanija..., još se traže, daleko su od prave forme. Gledao sam ih prošloga vikenda na utakmici u Göztepeu, kada su bili poraženi 0:1, i vidio loše izdanje Fenera. Bili su teški, kao uspavani, nemoćni – kaže Tomas.

Fener je ispao i iz Lige prvaka od Benfice. Je li pozicija trenera Cocua već uzdrmana? Sjetimo se kako je prošle godine prošao Tudor u Galatasarayu.

– Sigurno je pod velikim pritiskom, kao i igrači. U Turskoj ste kao nogometaš izloženi strastvenom navijačkom praćenju i brojnim medijskim analizama, prate se i nastupi na terenu i ponašanje izvan njega. Stalno ste izloženi pa, ako vašem klubu ne ide, a susretnete nezadovoljnoga navijača na ulici, nećete se dobro provesti – objašnjava Tomas.

Je li takav Fenerbahçe uopće favorit protiv Dinama?

– Sigurno je po imenima igrača i po veličini kluba Fener favorit. Tu će se igrati pred 45-50 tisuća navijača, pritisak je ogroman i teško mu se oduprijeti. Oni će sve napraviti da dobiju tu utakmicu – ističe Tomas.

Kakav vam je dojam ostavio Dinamo?

– Dinamo protiv Young Boysa nije izgledao loše, osobito u prvoj utakmici. Na žalost, u uzvratu im se dogodio pad koncentracije, primili su dva pogotka u tri minute, i ispali. Međutim, Bjelica, s kojim sam prijatelj i s kojim sam igrao u reprezentaciji, radi vrlo dobar posao. Vratio je dobru atmosferu, napravio je dobar balans u momčadi i na pravom je putu s Dinamom. Zatreba li mu moja pomoć oko pripreme utakmice s Fenerbahçeom, bit ću mu na raspolaganju – zaključio je Stjepan Tomas.