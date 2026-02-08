Stižu prve informacije o težini ozljede Lindsey Vonn: 'Ne znam što će se dogoditi, s njom su svi kirurzi'

Legendarna Amerikanka Lindsey Vonn doživjela je novi težak pad na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo na utrci spusta. Vonn je u Italiju stigla načeta, prije samo devet dana pala je na spustu u Crans Montani i pokidala prednji križni ligament lijevog koljena. Odlučila je stisnuti zube i nastupiti na svojim posljednjim olimpijskim igrama samo kako bi na stazi provela tek sedam sekundi.

Vonn je u zraku nakon skoka zapela za jedna vrata te se okrenula u zraku i izletjela sa staze. Došlo je do nove rotacije koljena te nije mogla ustati već je 20-ak minuta provela ležeći na stazi dok se čekao helikopter. U prijenosu uživo su se mogli čuti njeni bolni krici, što je i za očekivati, a sada stižu i prve informacije o težini njene ozljede.

- Bilo je strašno jer kad počnete vidjeti da iznose nosila, to nikad nije dobar znak. No, kao što kaže ona izreka o čovjeku u areni - ona se usudila, dala je sve od sebe i išla do kraja. Jako je teško to gledati, ali najvažnije nam je da bude dobro - rekla je njena sestra Karen Kildow za BBC.

- Ne znam što će se dalje dogoditi. Očito je helikopterom prevezena s mjesta nesreće, pa ćemo vjerojatno samo čekati. S njom su svi njezini kirurzi, fizioterapeuti i liječnici, tako da će nam sigurno javiti i otići ćemo u bolnicu u kojoj se nalazi. Jedino što zasad znamo jest da je na pregledima, pa se nadamo da ćemo uskoro čuti više - zaključila je.