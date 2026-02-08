Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SESTRA OTKRIVA

Stižu prve informacije o težini ozljede Lindsey Vonn: 'Ne znam što će se dogoditi, s njom su svi kirurzi'

Alpine Skiing - Women's Downhill 3rd Official Training
LISI NIESNER/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
08.02.2026.
u 14:33

Jedino što zasad znamo jest da je na pregledima, pa se nadamo da ćemo uskoro čuti više

Legendarna Amerikanka Lindsey Vonn doživjela je novi težak pad na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo na utrci spusta. Vonn je u Italiju stigla načeta, prije samo devet dana pala je na spustu u Crans Montani i pokidala prednji križni ligament lijevog koljena. Odlučila je stisnuti zube i nastupiti na svojim posljednjim olimpijskim igrama samo kako bi na stazi provela tek sedam sekundi.

Vonn je u zraku nakon skoka zapela za jedna vrata te se okrenula u zraku i izletjela sa staze. Došlo je do nove rotacije koljena te nije mogla ustati već je 20-ak minuta provela ležeći na stazi dok se čekao helikopter. U prijenosu uživo su se mogli čuti njeni bolni krici, što je i za očekivati, a sada stižu i prve informacije o težini njene ozljede.

- Bilo je strašno jer kad počnete vidjeti da iznose nosila, to nikad nije dobar znak. No, kao što kaže ona izreka o čovjeku u areni - ona se usudila, dala je sve od sebe i išla do kraja. Jako je teško to gledati, ali najvažnije nam je da bude dobro - rekla je njena sestra Karen Kildow za BBC.

- Ne znam što će se dalje dogoditi. Očito je helikopterom prevezena s mjesta nesreće, pa ćemo vjerojatno samo čekati. S njom su svi njezini kirurzi, fizioterapeuti i liječnici, tako da će nam sigurno javiti i otići ćemo u bolnicu u kojoj se nalazi. Jedino što zasad znamo jest da je na pregledima, pa se nadamo da ćemo uskoro čuti više - zaključila je.
Ključne riječi
sestra ozljeda pad Lindsey Vonn

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!