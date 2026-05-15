BUNDESLIGA

Kovač i Borussia dogovorili veliki potpis: Talentirani napadač ostaje u Dortmundu

Bundesliga - VfB Stuttgart v Borussia Dortmund
Robin Rudel/REUTERS
VL
Autor
Hina
15.05.2026.
u 18:53

Tijekom ove sezone Niko Kovač je gurnuo Inacija u prvu momčad, a ovaj je tijekom šest prvenstvenih nastupa postigao jedan pogodak

Borussia, nogometni klub iz Dortmunda, službeno je objavila da je njen talentirani igrač, 18-godišnji Talijan Samuele Inacio, potpisao novi ugovor, do lipnja 2029. godine.

Odgovor je to Borussije (D) na brojne napise koji su spominjali da je određeni broj jakih europskih klubova zainteresiran za ovog ofenzivnog veznog igrača koji je u Borussiju (D), gdje je trener hrvatski strateg Niko Kovač, stigao 2024. godine iz Atalante.

Tijekom ove sezone Niko Kovač je gurnuo Inacija u prvu momčad, a ovaj je tijekom šest prvenstvenih nastupa postigao jedan pogodak. Dosad je nastupao za sve talijanske reprezentativne uzraste, zaključno s U19 momčadi, a na Europskom prvenstvu do 17 godina, koje se održalo 2025., bio je najbolji strijelac.
produljenje ugovora napadač Borussia Dortmund Niko Kovač

