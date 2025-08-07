Srbi se prepiru oko Perišića?! Jedni ga svojataju, a drugi optužuju za laži. Priča je 'urnebesna'

Sinoć je srpski Telegraf objavio bombastičnu vijest kako je Ivan Perišić navodno u pregovorima s Novim Pazarom, što je odmah izazvalo sumnju u vjerodostojnost, a sada je informacija i službeno demantirana. Kako pišu Sportske.net, iz samog kluba su potvrdili da u navodima nema apsolutno nikakve istine. Prema riječima njihovih izvora, "nema ni I od istine" kada je riječ o interesu Novog Pazara za dovođenje hrvatskog reprezentativca. Podsjetimo, Perišić je ovoga ljeta produžio ugovor s nizozemskim PSV-om do ljeta 2027. godine, čime je jasno dao do znanja gdje vidi svoju budućnost.

Unatoč tome, Telegraf je sinoć objavio članak pod naslovom: "Saznajemo! Ivan Perišić pregovara s Novim Pazarom! Kuha se senzacija stoljeća u srpskom nogometu!", u kojem navodi: "Nakon što je odjeknula vijest da je Adem Ljajić završio svoju epizodu u Novom Pazaru, te će karijeru nastaviti u Sarajevu, sada sve ide ka pravoj senzaciji, ne samo u Pazaru. Prema našim informacijama, pregovori su u poodmakloj fazi, što potvrđuje i informacija da je Perišić navodno već boravio u Srbiji. Iako detalji potencijalnog transfera za sada nisu poznati, može se načuti da je u igri višemilijunska svota, kao i da bi, ako se dvije uspješno dogovore, posao mogao biti završen u narednim danima."

U stvarnosti, Perišić je imao odličnu sezonu 2024./2025. u dresu PSV-a, gdje je u 35 nastupa postigao 16 pogodaka i upisao 11 asistencija. Takav učinak nije prošao nezapaženo, pa su ga brojni europski mediji povezivali s transferima u veće klubove, uključujući i Barcelonu.

Španjolski i njemački izvori navodili su da bi novi trener Barcelone, Hansi Flick, koji je već uspješno surađivao s Perišićem u Bayernu, rado ponovno radio s njim. Međutim, kako u Barceloni nisu mogli jamčiti ozbiljnu minutažu, Perišić je odlučio ostati u Nizozemskoj i produžiti svoj ugovor s PSV-om. Što se velike karijere u srpskom Sandžaku tiče, čini se da vatrenom neće biti ponuđena kao opcija.