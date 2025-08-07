Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 88
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVJEROJATNA PRIČA

Srbi se prepiru oko Perišića?! Jedni ga svojataju, a drugi optužuju za laži. Priča je 'urnebesna'

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
07.08.2025.
u 12:01

Perišić je imao odličnu sezonu 2024./2025. u dresu PSV-a, gdje je u 35 nastupa postigao 16 pogodaka i upisao 11 asistencija

Sinoć je srpski Telegraf objavio bombastičnu vijest kako je Ivan Perišić navodno u pregovorima s Novim Pazarom, što je odmah izazvalo sumnju u vjerodostojnost, a sada je informacija i službeno demantirana. Kako pišu Sportske.net, iz samog kluba su potvrdili da u navodima nema apsolutno nikakve istine. Prema riječima njihovih izvora, "nema ni I od istine" kada je riječ o interesu Novog Pazara za dovođenje hrvatskog reprezentativca. Podsjetimo, Perišić je ovoga ljeta produžio ugovor s nizozemskim PSV-om do ljeta 2027. godine, čime je jasno dao do znanja gdje vidi svoju budućnost.

Unatoč tome, Telegraf je sinoć objavio članak pod naslovom: "Saznajemo! Ivan Perišić pregovara s Novim Pazarom! Kuha se senzacija stoljeća u srpskom nogometu!", u kojem navodi: "Nakon što je odjeknula vijest da je Adem Ljajić završio svoju epizodu u Novom Pazaru, te će karijeru nastaviti u Sarajevu, sada sve ide ka pravoj senzaciji, ne samo u Pazaru. Prema našim informacijama, pregovori su u poodmakloj fazi, što potvrđuje i informacija da je Perišić navodno već boravio u Srbiji. Iako detalji potencijalnog transfera za sada nisu poznati, može se načuti da je u igri višemilijunska svota, kao i da bi, ako se dvije uspješno dogovore, posao mogao biti završen u narednim danima."

FOTO/VIDEO Oluja i nevrijeme na Poljudu! Navijači se zabavljaju, a na terenu potop
Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke
1/16

U stvarnosti, Perišić je imao odličnu sezonu 2024./2025. u dresu PSV-a, gdje je u 35 nastupa postigao 16 pogodaka i upisao 11 asistencija. Takav učinak nije prošao nezapaženo, pa su ga brojni europski mediji povezivali s transferima u veće klubove, uključujući i Barcelonu.

Španjolski i njemački izvori navodili su da bi novi trener Barcelone, Hansi Flick, koji je već uspješno surađivao s Perišićem u Bayernu, rado ponovno radio s njim. Međutim, kako u Barceloni nisu mogli jamčiti ozbiljnu minutažu, Perišić je odlučio ostati u Nizozemskoj i produžiti svoj ugovor s PSV-om. Što se velike karijere u srpskom Sandžaku tiče, čini se da vatrenom neće biti ponuđena kao opcija.

Razočarani Đalović se ispričao: 'Prvi preuzimam odgovornost, ali možemo ih pobijediti'
Ključne riječi
Ivan Perišić Novi pazar Srbija

Komentara 3

Pogledaj Sve
DM
D'Mich
12:34 07.08.2025.

Novi Pazar je definitivno veliki izazov za Perišića. Ako se tamo uklopi onda je dobar.

BJ
Barutanski jarak
13:15 07.08.2025.

Priča mi kuma od susjede od moje strine u drugom koljenu da iz pouzdanih izvora zna da Perišić, kad dođe doma, obuje opanke, stavi šajkaču i vježba igrati užičko

ZL
Zlatko lackovic
13:02 07.08.2025.

Srpske FAKE NEWS tabloide kao Kurir, Blic, Informer, Telegraf i sl. ne treba komenteriti u nasim novinama. To sranje treba ignorirati - smrdi previse.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premier League - Manchester City v AFC Bournemouth
Uživo
30
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO City se rješava igrača plaćenog 120 milijuna eura? Trune na klupi, a sad je pronašao izlaz

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još