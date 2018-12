Spojim li 12 mjeseci, mogao bih i do broja jedan

Najavljeno – učinjeno. Vođena motom “svako dijete ima pravo na ostvarenje svog punog potencijala”, Zaklada Marina Čilića je, nakon raspisanog natječaja na koji su se javila čak 142 kandidata, dodijelila prvih 14 stipendija.

Na jučerašnjoj svečanosti u prekrasnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest stipendije je darovitim mladim glazbenicima i sportašima osobno uručio sam Marin Čilić. Raspisan je bio natječaj za deset stipendija, ali interes je bio velik, a motivacijska pisma vrlo uvjerljiva pa je na kraju Zaklada koju vodi Nevena Mrkonjić odobrila četiri stipendije više. Donacije su otišle dvjema školama: Petru Zrinskom iz Čabra i Gimnaziji iz Belog Manastira.

Stipendije – najdraži projekt

Sportske stipendije otišle su u ruke Zrinke Ljutić (alpsko skijanje), Tihane Kovačić (streličarstvo), Nike Jagečić (skijaško trčanje), Antonije Ružić (tenis), Samuela Lucića (kajak), Luke Bana (badminton), Lare Delić (mačevanje) te Helene Vuković (džudo). Glazbene stipendije dodijeljene su Dominiku Paliću (klarinet), Filipu Miškoviću (gitara), Janu Mojzešu (truba), Ani Periško (violina), Maji Batinjan (flauta) te saksofonistu Luki Norcu koji se i predstavio izvodeći prigodni glazbeni broj.

– Ovo je uistinu poseban i lijep dan za nas. Projekt stipendija definitivno je moj najdraži projekt dosad. U mnogim sam motivacijskim pismima prepoznao i samog sebe i znam kroz što sve prolaze ova djeca, kroz kakve teške dane i odricanja te koliko je potrebno da se dosegnu snovi. Nadam se da će im ove stipendije pomoći u njihovu daljnjem radu i treniranju.

Projekt stipendija ići će svake godine i vjerujem da će s vremenom rasti kako bismo pomogli što većem broju darovite djece u Hrvatskoj – kazao je Čilić koji još nije stigao do Međugorja iako bi ga tamo rado dočekali.

– Nisam mogao otići u Međugorje, doma idem tek za Božić, pa možda bude mali obiteljski doček. Malo sam se odmorio, a sad sam usredotočen na treninge i pripremu za novu sezonu. I, naravno, ove dane tradicionalno koristim za liječenje malih ozljeda.

Kako sada gledate na proteklu 2018. godinu?

– Od veoma dobre godine postala je sjajna nakon osvajanja Davisova kupa. To je uistinu veliki uspjeh, kruna ove generacije u kojoj sam i sam bio od 2006. Dugi niz godina smo se nadali, borili se za to, pa je to i jedan od najvećih uspjeha u mojoj teniskoj karijeri. I zasigurno mi daje veliki poticaj za novu sezonu.

U Madridu u najjačem sastavu

Lani ste krenuli iz Punea i stigli do finala Australian Opena?

– Plan je isti manje-više. Bit će mi veliki izazov igrati na Australian Openu. Znam da branim finale, ali siguran sam da ću biti u dobroj formi i da ću opet sjajno odigrati.

Hoće li vaš stožer dobiti kakvo pojačanje?

– Zasad ne, ostaje kako jest, ali definitivno imam otvorene naume tijekom sezone. Ako osjetim sa svojom ekipom da je potrebna neka dodatna pomoć, sigurno da ćemo i o tome razmisliti.

Što se tiče Davisova kupa, hoćemo li naslov braniti u najboljem sastavu?

– Zasad je plan takav, no vidjet ćemo što donosi nova sezona. Sigurno da nam puno olakšava to što je format drugačiji, što igramo samo jedan tjedan. Ove sezone pokazali smo da smo sjajna klapa i imali smo fenomenalno ozračje, ali sigurno da ćemo puno više o tome znati u drugom dijelu sezone. Nadam se da će nas ozljede zaobići. Zasad je plan da svi ostanemo zajedno.

Koliko će biti teško braniti finale Australian Opena, kako sada stvari stoje, nastupit će svi najbolji?

– Bit će to u svakom slučaju veliki izazov. Sigurno je da će konkurencija biti velika kao i svih ovih godina dosad. Da biste igrali finala Grand Slam turnira, morate igrati u životnoj formi i pružiti i možda najbolji tenis u životu.

Zasad ste član velike sedmorke aktivnih tenisača, kanite li učiniti kakav dodatni proboj prema vrhu?

– Pa, to je svakako moj cilj. Prvo je važno da budem maksimalno zdrav, kako bi mi to omogućilo da na terenu budem najbolji što mogu biti. A sigurno je da imam te sportske izazove koji me tjeraju da iz dana u dan budem sve bolji. Istaknuo bih drugi dio 2017. i početak 2018. kada sam spojio nekih sedam-osam mjeseci sjajnog tenisa. Cilj mi je da na taj način povežem 12 mjeseci i tako možda dođem do broja dva ili do broja jedan.