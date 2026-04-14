FOTO Zagreb mirisao na luksuz, predstavljanje luksuznih parfema privuklo mnoga poznata lica
U Zagrebu je održano ekskluzivno predstavljanje novog luksuznog turskog parfema, koji je prvi put stigao na hrvatsko tržište zahvaljujući poduzetnici Lidiji Dropulji. Večer ispunjena mirisima, druženjem i sofisticiranom atmosferom okupila je brojne uzvanike iz javnog i društvenog života, a oni nisu krili oduševljenje mirisima i cjelokupnim konceptom brenda.
Posebnu pažnju privukao je dolazak brojnih poznatih lica koja su dodatno podigla atmosferu večeri. Među uzvanicima su se našli Nikolina Pišek, kći pjevača Jole Iva Čagalj, Anja Alavanja, Martina Validžić, Uršula Tolj, Ivan Šarić, Iva Ajduković, Antonia Ćosić, Anny Alves, Ida Hamar, Edita Misirić, Antonija Stupar Jurkin i brojni drugi.
Sa samo 32 godine, Lidija Dropulja izgradila je uspješan zagrebački beauty biznis, ali i napravila iskorak koji je logičan nastavak njezina profesionalnog razvoja. Priča o turskim parfemima započela je tijekom jednog putovanja u Istanbul, gdje se dogodio trenutak koji će definirati njezin sljedeći poslovni korak.
- Nakon što sam isprobala jedan od njihovih parfema i oduševila se, javila se i poslovna ideja. Zapitala sam se gdje ću ga ponovno nabaviti i tada sam prepoznala potencijal da taj brend približim i našem tržištu, rekla je Dropulja.