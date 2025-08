Spektakularna završnica: NBA zvijezde izazvale nezapamćen interes na Pozdravu Suncu

Borilački sport

Mike Tyson nije oklijevao kada je trebalo izabrati najvećeg teškaša svih vremena: Prvo on, pa ja

Irona Mikea su u emisiji The Big Podcast With Shaq pitali neka otkrije tko je za njega najveći teškaš svih vremena, prvo je kroz šalu rekao da je on, no odmah je promijenio mišljenje.