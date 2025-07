Španjolski mediji opraštaju se od Luke Modrića u Realu, poruka koju su mu ostavili topi srca

Bila je to noć u kojoj se Real Madrid suočio s brutalnom realnošću. Momčad Xabija Alonsa, oslabljena izostancima ključnih braniča Deana Huijsena i Trenta Alexander-Arnolda, stigla je na MetLife stadion u New Jerseyju s nadom da može parirati trenutno najboljoj momčadi svijeta, no te su nade uništene u samo deset minuta. PSG je od samog početka nametnuo nemilosrdan ritam, a Thibaut Courtois je s dvije čudesne obrane u prvih pet minuta samo odgodio neizbježno. Utakmica je praktički bila riješena prije nego što je pošteno i počela, a pozornica za oproštaj dvojice klupskih velikana, Luke Modrića i Lucasa Vázqueza, pretvorila se u scenu iz noćne more. Poražavajući rezultat od 4:0 označio je nemilosrdno ispadanje i kraj jedne velike ere za Kraljevski klub.

Španjolski mediji, predvođeni Marcom i AS-om, nisu štedjeli riječi u opisivanju onoga što su nazvali "kolektivnim samoubojstvom" i "horor predstavom". U središtu kritika našao se obrambeni dvojac Raúl Asencio i Antonio Rüdiger. Njihove pogreške nisu bile posljedica fantastičnog pritiska pariške momčadi, već, kako navode mediji, "groteskne" i "djetinjaste" individualne odluke koje su suparniku poklonile dva gola na pladnju. Prvo je Asencio u vlastitom kaznenom prostoru neshvatljivo pokušao smiriti loptu i predao je Ousmaneu Dembéléu, nakon čega je Fabián Ruiz lako zabio za 1:0. Samo nekoliko minuta kasnije, Rüdiger je promašio cijelu loptu i omogućio Dembéléu da sam krene prema Courtoisu i povisi na 2:0. Utakmica je bila gotova, a Real Madrid se raspao.

Taktički plan Xabija Alonsa, koji je zbog izostanaka morao odustati od sustava s tri braniča koji mu je donosio uspjeh, u potpunosti je deklasiran. Odluka da u napadu zaigraju Kylian Mbappé, Vinícius Júnior i Gonzalo García pokazala se kao potpuni promašaj. Ofenzivni trojac, kako ističu analitičari, pokazao je potpunu nezainteresiranost za obrambene zadatke, ostavljajući vezni red i obranu na milost i nemilost stroju Luisa Enriquea. PSG je dominirao u svakom segmentu igre, tehnički, taktički i fizički, pretvarajući utakmicu u mučno odrađivanje posla za Madriđane, koji su u prvom poluvremenu imali tek 28% posjeda lopte i nisu uputili nijedan opasan udarac prema golu.

U takvoj atmosferi, kada je bilo jasno da je povratak nemoguć, Xabi Alonso je u 65. minuti na teren poslao Luku Modrića. Bio je to potez koji su mediji protumačili kao znak predaje i želju da se legendi omogući oproštaj na terenu. Zajedno s njim ušao je i Brahim Díaz, a kasnije i Lucas Vázquez, koji se također oprostio od bijelog dresa. Ulazak veterana nije promijenio tijek utakmice, PSG je do kraja postigao i četvrti pogodak preko Gonçala Ramosa, no fokus javnosti prebacio se s rezultata na simboliku trenutka – posljednji ples Luke Modrića.

Unatoč gorkom okusu teškog poraza, španjolski tisak bio je jednoglasan u ocjeni Modrićeve karijere. "Bila je šteta što je posljednja utakmica Luke Modrića u dresu Real Madrida bila ovaj poraz, ali apsolutno ništa ne može okaljati njegovu spektakularnu karijeru u klubu", piše Marca, dodajući kako će zauvijek ostati upamćen kao "najbolji vezni igrač u povijesti kluba". Sličan ton donosi i AS, koji navodi da su Modrić i Vázquez "zaslužili sretniji oproštaj", ali da ovaj poraz ne mijenja njihov status legendi. Nije bilo ocjena za njegovu igru, jer je u igru ušao kada je sve bilo gotovo; bio je to oproštajni čin poštovanja prema igraču koji je obilježio najslavnije razdoblje novije povijesti Reala.

Ova utakmica poslužila je kao bolno otrežnjenje za Xabija Alonsa i njegov projekt. Luis Enrique je, kako pišu mediji, od PSG-a, koji je nekad bio "tematski park zvijezda", stvorio "savršeni stroj za igranje nogometa", tim koji je solidaran, energičan i nemilosrdan. Upravo taj PSG sada je "ogledalo u koje se Real Madrid mora pogledati" ako želi ponovno konkurirati za najveće trofeje. Poraz je razotkrio duboke probleme u momčadi, od obrambene nestabilnosti do nedostatka alternative u veznom redu. Jedine svijetle točke bili su, kao i obično, vratar Courtois, koji je spriječio još veću katastrofu, i neumorni Fede Valverde. Pred Alonsom je ogroman posao, a ovaj poraz jasno je pokazao da put do povratka na vrh Europe neće biti nimalo lak. Noć koja je trebala biti slavljenička za Luku Modrića, pretvorila se u bolan podsjetnik na izazove koji čekaju Real Madrid.