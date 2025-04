SP u nogometu 2034. igrat će 64 reprezentacije i neće biti dozvoljen alkohol?

Saudijska Arabija je spremna i želi ugostiti 64 momčadi na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2034., ako Međunarodna nogometna federacija (Fifa) prihvati kontrovoerzni prijedlog za proširenje sa 48 reprezentacija koliko će ih biti na SP-u 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, rekao je saudijski ministar sporta.

Princ Abdulaziz bin Turki Al-Faisal rekao je odabranoj grupi izvjestitelja na F1 Velikoj nagradi Saudijske Arabije u Džedi da se njegova država ne protivi proširenju.

"Spremni smo, odnosno bit ćemo spremni. Ako je to odluka koju će Fifa donijeti i ako postoji opće mišljenje da je to dobro za sve, mi smo više nego sretni da ju provedemo", rekao je Al-Faisal.

Istaknuo je da infrastruktura već postoji za milijune islamskih hodočasnika koji dolaze u Meku.

Fifa je prošlog prosinca službeno dodijelila domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2034. Saudijskoj Arabiji, koja nije imala protukandidata, ali su taj izbor oštro kritizirale organizacije za zaštitu ljudskih prava. Saudijci su u proteklih nekoliko godina investirali velike iznose u sport i poriču da ne poštuju ljudska prava, ističući da svojim zakonima štite nacionalnu sigurnost.

U kandidaturi je predviđena obnova i izgradnja 15 stadiona do 2032., a radovi bi trebali biti izvedeni uz pomoć strane radne snage. Al-Faisal je rekao da im je sigurnost radnika jedan od najvećih prioriteta te da su u redovnim razgovorima s Fifom i susjedima iz Katra, koji su 2022. organizirali prvo Svjetsko nogometno prvenstvo na Bliskom istoku, kako bi naučili iz njihovog iskustva.

Rekao je i da se smrt radnika na gradilištu stadionu Aramco u Al Khobaru, koja je prijavljena prošli mjesec, dogodila nakon milijuna radnih sati koji su prošli bez problema.

"Ozbiljno pristupamo svakom incidentu, provodimo istragu, gledamo što je pošlo po zlu. Nažalost, u građevinarstvu se takve stvari događaju", rekao je ministar.

Dodao je da je Saudijska Arabija članica Međunarodne radničke organizacije te da je 2021. reformom Zakona o radu napustila sustav koji je strane radnike vezao za jednog poslodovca bez čijeg dopuštenja nisu mogli prijeći na neki drugi posao.

Al-Faisal je potvrdio i da će Svjetsko prvenstvo biti održano bez prodaje alkoholnih pića na stadionima.

"Prema sadašnjem zakonu u Saudijskoj Arabiji nema alkohola. Hoće li se to promijeniti u budućnosti? To ne znamo. No, meni se ne čini da to uopće utječe na naše sportske događaje. Imali smo više od stotinu međunarodnih događaja, dolazili su nam ljudi sa svih strana svijeta. I svi su bili zadovoljni našim gostoprimstvom i onime što su doživjeli. Iskreno, ne vidim u tome problem."