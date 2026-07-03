Internetom se šire lažne izjave Ibrahimovića i Henryja: Komentirali utakmicu Hrvatske, a nisu bili ni u studiju?

Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. U osminu finala i susret sa Španjolskom odlazi Portugal koji je nakon vrlo dramatične utakmice slavio s 2:1. Hrvatska je povela pogotkom Ivana Perišića u 53. minuti, a izjednačio je Cristiano Ronaldo u 68. iz kaznenog udarca. Potpuni preokret donio je Goncalo Ramos u 904. minuti, a potom je u 13. minuti sudačke nadoknade Joško Gvardiol zabio za 2:2 i dolazak u produžetke. Nažalost, taj pogodak poništen je zbog zaleđa Marija Pašalića ranije u akciji, ali to je odluka s kojom se mnogi ne slažu. U nastojanju da prikažu svoje nezadovoljstvo, neki korisnici društvenih mreža odlučili su lažirati izjave poznatih nogometaša kako bi svojim tvrdnjama dodali na kredibilitetu. Tako se društvenim mrežama munjevito proširila navodna izjava Zlatana Ibrahimovića koji je osporavao sudačku odluku. No ispostavilo se da je ona lažna te da Ibrahimović sinoć čak nije ni bio u studiju.

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2) Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Izmišljena izjava u koju smo i mi na trenutak povjeravali glasi: "Za mene je to gol. Nogomet se vrti oko onoga što se stvarno dogodi na terenu, a kada sam ponovno pogledao snimku, vidio sam da se lopta odbila od portugalskog braniča prije nego što je stigla do hrvatskog napadača. To mijenja sve. Ako postoji namjeran dodir ili jasno skretanje lopte koje resetira fazu igre, onda ne možete kazniti napadača zato što se našao u toj poziciji. Zbog toga VAR i postoji, da ispravi očite pogreške, a ne da stvara još više kontroverzi. Mislim da su danas donijeli krivu odluku. Svatko tko je gledao mogao je vidjeti da je postojao kontakt portugalskog igrača prije nego što je lopta stigla do hrvatskog napadača. Po mom mišljenju, gol je trebao biti priznat - rekao je Ibrahimović ili bi bar neki tako voljeli da mislimo."

Od početka Svjetskog prvenstva, društvenim mrežama šire se lažne izjave dva najpopularnija FOX-ova komentatora Zlatana Ibrahimovića i Thierryja Henryja. Mnogi korisnici izmišjaju izjave dva legendarna bivša napadaća kako bi došli do kojeg klika više, a to ponajprije vrijedi za korisnike društvene mreže X.