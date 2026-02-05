Jedan klik na daljinskom krije tajnu: Ovako će izgledati prijenos događaja kojeg će pratiti cijeli svijet

Jednostavan potez, paljenje televizora kako biste gledali Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo (od 6. do 22. veljače), u sebi sadrži nevjerojatan produkcijski napor. Medijska kuća AS imala je priliku, zahvaljujući Warner Bros Discoveryju, vlasniku HBO Maxa i Eurosporta te nositelju prava za ovo izdanje, iz prve ruke saznati kako nastaje prijenos događaja ovakvih dimenzija. Tijekom putovanja u Cortinu d'Ampezzo, jedno od dva glavna sjedišta Igara, otkriveni su detalji operacije koja pomiče granice televizije. Upravo tamo, u prijestolnici talijanske zime koja je već bila domaćin Igara 1956. godine, bit će smješten jedan od velikih studija, dok će drugi biti u Livignu. Iz njih će tvrtka stvarati signal koji će, preko središnjeg čvorišta u Milanu, na kraju stići na ekrane diljem svijeta.

Zgrada koju su novinari posjetili prvenstveno je drvena konstrukcija, u potpunosti rasklopiva i stoga održiva, a u Cortinu je stigla dio po dio, prevezena kamionima. To je okupljenim medijima objasnio Scott Young, koji je od 2020. izvršni potpredsjednik zadužen za sportski sadržaj WBD-a na sedamdeset pet tržišta diljem planeta. Kroz staklene stijene koje štite različite prostorije u kojima će biti smješteni tehničari, voditelji, reporteri i ostalo osoblje, njih oko četiristo sedamdeset samo u Italiji, od više od dvije tisuće uključenih u različite aspekte produkcije, pruža se pogled na Dolomite. Pejzaž upotpunjuju staze Tofana, na kojima će se održati natjecanja u alpskom skijanju za žene, Olimpijski stadion za curling i klizački centar Eugenio Monti, novoizgrađeni objekt za bob, sanjkanje i skeleton. Kostur je spreman, još ga samo treba ispuniti tehnologijom i novinarima.

"Izazov počinje razumijevanjem naših ambicija. Mi smo tvrtka koja se bavi pričanjem priča, a Igre su jedna od najvećih priča koje se mogu ispričati. Ali to je priča u kojoj su glavni protagonisti sportaši, a ne mi. Postavljamo si pitanja poput: gdje bismo trebali biti smješteni? Što bismo trebali pokazati ljudima? Razlog zašto ćemo biti u Cortini i Livignu je taj što ćete, kada upalite televizor, vidjeti planine, vidjet ćete snijeg i vidjet ćete nešto što je doista impresivno", priča Young, koji vjeruje da Igre potiču izlazak iz okvira tradicionalne televizije. Ovdje je mantra "biti na svim mjestima", jer "nikad ne znate gdje će se pojaviti vijest". WBD će imati reportere na svim borilištima i angažirat će više od stotinu bivših olimpijaca unutar tima osmišljenog da "prijenos bude fešta" i da se vidi "sva sila ljudi koju ovakva produkcija uključuje".

Ovaj revolucionarni duh dodatno je potaknut novim tehnologijama koje su već na Igrama u Parizu 2024. omogućile iskustvo "po narudžbi", gdje svaki gledatelj u svakom trenutku bira što želi gledati i ne propušta ništa, jer su apsolutno svi događaji dostupni na zahtjev. "To je najveća inovacija koju možemo donijeti u praćenje Igara", uvjerava Young, koji ne vidi velike logističke razlike između produkcije ljetnih i zimskih Igara. "Što se toga tiče, jedino veliko pitanje na koje treba odgovoriti jest: kako mogu biti na svim mjestima u isto vrijeme? Logistika je izazov, nikada prepreka", tvrdi izvršni direktor s velikim prethodnim iskustvom u kompleksnim prijenosima poput Formule 1, koje je godinama vodio na Skyu.

Koji će biti sljedeći veliki iskorak? "Vjerujem da će umjetna inteligencija igrati ulogu u tome da nam pomogne donijeti razrađeniji sadržaj. Kada razgovaram s članovima našeg tima koji su bili olimpijci, slažu se da je trenutak kada su osvojili medalje za njih bio sve. Osigurati da smo mi tamo kada oni ostvaruju svoje snove naš je najveći izazov, i vjerujem da će nam umjetna inteligencija u tome pomoći", predviđa Young. Budućnost, tvrdi, leži u pružanju sve personaliziranijeg iskustva, u kojem praktički neće biti potrebno ni dotaknuti daljinski upravljač da biste vidjeli ono što želite gledati.

"Već sada možete odabrati gledati jedan sport cijeli dan, i mi ćemo vam prikazati svaki važan trenutak tog sporta, ili možete odabrati linearnije iskustvo, u kojem ćemo vam prikazivati ono najvažnije iz svih sportova. Sljedeći korak je višestruki zaslon, koji će omogućiti praćenje četiri sporta istovremeno. Nastavljamo raditi na proizvodima koji su sve više i više imerzivni. Primjerice, upozorenja o medaljama. Možete gledati jednu stvar i odjednom će se na ekranu pojaviti obavijest da će uskoro biti dodijeljena nova medalja. Kliknete na nju i sustav vas vodi izravno na taj prijenos", opisuje Young kako će izgledati budućnost Igara na ekranima. Za gledatelja minimalan napor, a iza kamera tone i tone posla.