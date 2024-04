Skandalozna poruka Putinovog čovjeka uoči Olimpijskih igara: 'Slobodno prebijte svoje protivnike!'

Nik Jurišić:

Na Novom Zelandu sam sadio cvijeće, u Škotskoj nešto i zaradio. Nakon potresa mozga nisam prepoznao obitelj

Neki profesori na fakultetu, i to Kineziološkom, nisu imali pojma što je ragbi. Jedan me pitao koliko koštaju palice za ragbi?! Cure su pak znale reći: 'To je ono valjanje u blatu'