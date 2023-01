Skandal svjetskih razmjera u Francuskoj! Čelnik saveza godinama uznemiravao agenticu

Francuski nogomet nakon poraza u finalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine uvučen je pravi skandal, a glavni akter je predsjednik nogometnog saveza Noel Le Graet. 81-godišnji nogometni djelatnik prvo je kritizirao jednog od najvećih francuskih igrača i trenera Zinedina Zidanea, u čiju su obrani stali iz Reala, a ovaj ponedjeljak francuskoj televiziji BFM izjavu je dala nogometna agentica Sonia Souid.

Souid je vlasnica agencije CSM Sport & Entertainment, a otkrila je kako je između 2013. i 2017. bila na nekoliko razgovora s Le Graetom, tijekom kojih je došlo do seksualnog uznemiravanja.

- Sve je počelo 2013. kada sam aplicirala za jednu poziciju u francuskom ženskom nogometu. Tada me Le Graet pozvao u jedan pariški restoran na doručak. Počelo je poslovnim tonom, ali i ugodno, nakon čega je predsjednik Saveza krenuo s neugodnim pitanjima o mom privatnom životu. Taj smo sastanak završili u pozitivnom tonu, a nakon nekoliko mjeseci pozvao me kod sebe doma, kako bi me navodno upoznao s Brigitte Henriques, predsjednicom Francuskog olimpijskog odbora. Ona, možete pretpostaviti, tada nije došla u njegovu kuću - započela je ispovijed Souid.

💬 "Mon président me voit comme deux seins et un cul"



L'agente de sportifs Sonia Souid dénonce sur BFMTV des comportements déplacés de Noël Le Graët ⤵ pic.twitter.com/gj3QZRFRd8 — BFMTV (@BFMTV) January 9, 2023

- Kada sam stigla u njegov dom dočekao me s pjenušcem. Bila sam zbunjena, ali čvrsta i uporna. Pričali smo o ženskom nogometu, a kad sam shvatila da Brigitte Henriques neće doći, neke stvari su mi postajale jasnije. Rekao mi je da će se moje ideje o ženskom nogometu materijalizirati budemo li bliski. Za mene je to bilo poput šamara. Pa taj čovjek, koji bi mi trebao biti ili postati poslodavac, on me vidi kao par ženskih grudi i stražnjicu - izjavila je vlasnica agencije za televiziju BFM.