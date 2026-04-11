VIDEO Dirljivi kadrovi: Karlsruhe se oprostio od legendarnog Srećka Bogdana

Navijači na stadionu Wildpark u Karlsruheu svjedočili su iznimno emotivnim trenucima uoči početka utakmice između Karlsruhea i Arminije Bielefeld. Cijeli stadion je utihnuo kako bi minutom šutnje odao počast Srećku "Čečiju" Bogdanu, jednom od najvećih igrača u povijesti kluba, koji je preminuo u 69. godini života. Dirljivi prizori s terena i tribina pokazali su koliko je dubok trag hrvatski branič ostavio u klubu za koji je nastupao s velikim uspjehom.

Bogdan je dres Karlsruhea nosio od 1985. do 1993. godine te je u tom razdoblju stekao status istinske legende. Za klub je odigrao 280 utakmica i postigao 27 golova, a kao kapetan je predvodio generaciju koja je pod vodstvom trenera Winfrieda Schäfera izborila povratak u Bundesligu i kasnije ostvarila zapažene rezultate. Njegova borbenost, karakter i liderske sposobnosti zauvijek su ga upisale u srca navijača, koji ga i danas smatraju jednim od najvažnijih igrača u klupskoj povijesti.

Prije dolaska u Njemačku, Bogdan je izgradio legendarni status u zagrebačkom Dinamu. S ukupno 595 nastupa, treći je na vječnoj ljestvici kluba, a postigao je i nevjerojatnih 125 golova, što je izniman doseg za obrambenog igrača. Bio je ključni član generacije koja je 1982. godine donijela Dinamu dugo iščekivani naslov prvaka Jugoslavije, a osvojio je i dva Kupa, 1980. i 1983. godine.

Nakon emotivnog oproštaja od svoje ikone, nogometaši Karlsruhea kao da su dobili dodatni motiv na terenu. Iako su gosti iz Bielefelda poveli već u 11. minuti golom Robina Knochea, domaća momčad pokazala je karakter i pružila predstavu dostojnu uspomene na svog velikog kapetana. Brzo su se vratili u igru i na kraju ostvarili uvjerljivu pobjedu koja je u potpunosti posvećena Bogdanu.

Izjednačenje je stiglo već u 18. minuti preko Loueyja Bena Farhata, a potpuni preokret i pobjedu Karlsruhe je osigurao u drugom poluvremenu. Christoph Kobald je u 63. minuti donio vodstvo, a otpor gostiju slomljen je golom Marvina Wanitzeka u 77. minuti. Konačnih 4:1 postavio je Shio Fukuda u samoj završnici utakmice, zaokruživši večer koja je započela s tugom, a završila slavljem u čast legende. Koliko je Bogdan bio cijenjen, govori i činjenica da je nakon završetka igračke karijere ostao u klubu kao trener mlađih kategorija te pomoćni trener prve momčadi sve do 2000. godine, prenoseći svoje bogato znanje na nove generacije.