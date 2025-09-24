Naši Portali
Premijera vukova

Šiško za američkog suigrača: Roberson ima koševe u rukama, oduševljava profesionalnošću

Josip Mikačić/Pixsell
Autor
Dražen Brajdić
24.09.2025.
u 21:13

Prije utamice bih potpisao pobjedu od osam koševa no isto tako žalim za dvoznamenkastom pobjedom jer smo ju imali u rukama - kazao je Cibonin trener Ivan Rudež koji je debitirao s pobjedom najavivši prepoznatljivu filozofiju igre

U prvom nastupu u nekom europskom klupskom natjecanju nakon sedam godina, košarkaši Cibone pobijedili su Prievidze sa 91:83 (41:45). A tih "plus osam" Cibona će za tjedan dana braniti u Slovačkoj vjerojatno pred punom dvoranom.

Za navijačke prilike ovog kluba okupilo se solidnih 500 gledatelja željnih vidjeti kako će njihov klub ove sezone izgledati. DJ je puštao zagrebačke šlagere, Vuk je zabavljao publiku, Cibonete su plesale no na parketu a čulo se, u više navrata, i "heja, heja cibosi" a pri kraju i "Kako je dobro vidjeti te opet".

I premda je riječ o relativno niskom natjecateljskom stadiju europske klupske košarke, bilo je dobro vidjeti neku novu Cibonu za koju je teško procijeniti koliko će vrijediti ali je gotovo pa sigurno da će biti prilično borbena.

Nakon početnih 7:10, cibosi su napravili seriju 13:0 za vodstvo 17:10. Nakon što je prva četvrtina završila vodstvom domaćina (21:16), gostujući igrači su se raspištoljili, naročito Reynolds (14 koševa) pa se na veliki odmor otišlo vodstvom Prievidze (41:45). A jedan od razloga tome bilo je i onih devete napadačkih skokova suparnika koji su u jednom razdoblju igrali s pet tamnoputih, tjelesno atletičnijih, igrača.

Ono što je oslabilo Cibonu svakako je isključujuća pogreška centra Mateja Rudana kod rezultata 30:30. Kad su se nakon jednog sudara pokoškali Skorić i Toussaint, Rudan je utrčao u teren s kondicijskim trenerom Brunom Damjanom i obojica su poslani u svlačionicu. A stanje s jednim centrom manje umanjilo taktičke mogućnosti rotacije igrača. Stoga je u nastavku trener Rudež morao na toj poziciji koristiti američko krilo Hepu što i nije izgledalo tako loše.

Štoviše, baš u tom razdoblju Cibona je napravila seriju 10:0 i ponovo došla u vodstvo (56:52) koje je se istopilo s izlaskom američkog španera domaćina Justina Robersona zbog četvrtog prekršaja. No, Bart pogađa tricu, Radovčić bacanja a Lončar zicer kojeg mu je namjestio Šiško pa se na mali odmor odlazi s prednošću Zagrepčana (68:65).

Do prvog dvoznamenkastog vodstva stigli su cibosi početkom 37. minute (81:70) a nakon niza minijatura Robersona (13 koševa u nekoliko minuta) došlo se i do 91:79. Nažalost, samu završnicu domaćini nisu odigrali najmudrije. Na "plus 10" imali su napad koji je mogao potrajati i duže no Skorić je ostao sam i u naletu želje šutirao otvorenu tricu i promašio. A to je dalo priliku gostima da zabiju još dva koša i da se kući vrate s obećavajućih "minus osam" (91:83).

- Imat ćemo više pedagoških razgovora s tim mlađim igračima - kazao je Cibonin trener Rudež misleći i na Rudanov prenaglašeni momčadski, odveć borbeni, duh.

U gostujućem sastavu, priznao je to i Cibonin trener, iznenadili su krilo Thomas (22 koša) i bek Reynolds (20 koševa) ali i "undersized" centar Smith koji je upisao četiri blokade.

- Otvaranje je sezone i ovakve utakmice nose određeni pritisak a s time i nervozu što se vidjelo u ritmu našeg napada i promašenim zicerima u početku utakmice. U drugom poluvremenu pojačali smo intenzitet obrane i prilagodili se na njihov "small ball", uspješno smo stisnuli njihova najboljeg šutera Reynoldsa i pobijedili.

- Bi li prije utakmice potpisao pobjedu od osam koševa? - bilo je pitanje treneru koji je već u ovoj utakmici najavio prepoznatljivu filozofiju igre.

- Potpisao bih no isto tako žalim i za dvoznamenkastom pobjedom koju smo imali u rukama.

Među onima na koje je sezonska premijera djelovala nepovoljno bio je i Žan Mark Šiško koji može dati puno više od dva koša i dvije asistencije u 23 minute. No, njemu je ovo bila prva službena utakmica nakon dvije godine pa ga valja razumjeti.

- S obzirom na to da smo i mi i oni nove momčadi, nismo znali što možemo očekivati. A uvijek su te prve utakmice pred domaćom publikom nekako nervozne, ne znate kako će sve to izgledati. Bilo je nepovezanosti u obrani i napadi no na kraju smo dobili upravo timskom igrom i individualnom kvalitetom Justina Robersona. To je igrač koji ima koš u rukama, može te napasti na više način a nas igrače je oduševio svojom profesionalnošću jer se jako zalaže i u obrani što kod Amerikanaca nije uvijek slučaj. Jako mi je drago da smo ga dobili u tim i on će biti jedan od igrača na kojeg ćemo se najviše oslanjati.

Osim Robersona (24 koša), u Ciboninim redovima dvoznamenkasti su bili i krilo Luka Skorić (11 koševa), krilni-centar Kamaka Hepa (13 koševa, 5 skokova) i bek Krešimir Radovčić (12 koševa, 7 asista) a sa energičnošću isticao se i Renato Serdarušić (5 koševa, 5 skokova, 3 asistencije).
Justin Roberson Ivan Rudež cibona košarka

