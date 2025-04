Sinković otkrio što je rekao Srbima koji su ga udarili čamcem: 'Bili su šokirani'

Za razliku od čamca koji će nakon Croatia Opena morati na popravak, Martin Sinković ne mora na nikakav zahvat. Štoviše, nakon snažnog udarca u leđa kojeg je tijekom zagrijavanja za utrku zadobio od čamca druge posade, morat će samo neko vrijeme mirovati. Dok se ne povuče hematom.

Kako je sve to izgledalo kada se u četverac braće Sinković i braće Lončarić zabio laki srpski dvojac, Martin je opisao ovako:

- Radili smo ubrzanje i odjednom je uslijedio udarac u čamac a potom sam ja osjetio jaku bol. Mislim da sam dobio udarac od držača vesla a od tog udarca umalo smo se i prevrnuli.

Premda udaren ali i šokiran, Martin Sinković našao je snage da ode do posade čamca koja se u njih zabila i da im sve oprosti.

- Bio sam u šoku a vidio sam da su šokirani i ti mladi dečki pa mi ih je bilo žao. Oni jesu nama ušli u stazu, no ne bih ja njih puno krivio. "No hard feelings". Neiskusni su a i tu je sudac zadužen za stazu za zagrijavanje trebao bolje reagirati. I zato sam otišao do njih kazati da se smire, da mi nije ništa i da se takvo što u ovom sportu događa.

Je li se nešto slično Sinkovićima već dogodilo?

- Jest, bilo je to 2010., ovdje na Jarunu, kada smo nešto slično doživjeli u četvercu bez kojeg su činili još Damir Martin i David Šain. Tada nikome ništa nije bilo a stradao je samo čamac.

I ovaj put stradao je čamac kakav novi stoji 36 tisuća eura.

- Sva je sreća da nam novi dolazi baš narednih dana. S obzirom na to da ćemo čamac uskoro morati slati u Kinu gdje će se u rujnu održati Svjetsko prvenstvo, trebat ćemo ili popraviti ovaj ili nabaviti još jedan. Ili možda posuditi jedan. Na svu sreću, ne moramo mi o tome brinuti.

Pokazat će se da je Martin imao sreću u nesreći ali i sreću da je dežurni liječnik na Rebru bio bivši veslački olimpijac, član brončanog osmerca iz Sydneyja, Tomislav Smoljanović.

- Napravili su mi rentgen i CT i ustanovili da ništa nije slomljeno. Imao sam sreću da sam dobio udarac u najjači dio leđa. U trenutku udarca osjetio sam ogromnu bol, vikao sam, a sada nemam bolova. Neko vrijeme morat ću mirovati no ja vjerujem da ću se relativno brzo vratiti u čamac. Uostalom, ortoped Smoljanović mi je rekao da mogu kada trenirati, kada me prestane boljeti, kad god osjetim da sam za to spreman.

Žali Martin za propalom prilikom da on, brat mu Valent i braća Lončarić po prvi put u ovom sastavu testiraju svoju natjecateljsku spremnost.

- Baš sam se veselio ovo utrci jer vjerujem da bismo se pokazali u dobrom svjetlu. A sada ćemo morati čekati do kraja svibnja i Prvenstva Europe. A dobro bi nam došla ova provjera a sada ćemo na EP morati bez natjecateljske provjere.