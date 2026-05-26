Strašne vijesti: Mladi nogometaš (21) i bivša velika nada Premiershipa pronađen je mrtav

Victor Udoh, bivši nogometaš Southamptona i Antwerpena, pronađen je mrtav. 21-godišnji Udoh je igrao za Antverpen, za koji je nastupio na 24 meča nakon što je dve godine igrao za mlađe kategorije ovog kluba.ž

Zatim se preselio u engleski Southampton, ali unatoč tome što je imao status nadolazeće nade koji je bila označena kao potencijalni kreator igre 'svetaca', nakon sedam mjeseci napustio je Southampton kako bi otišao negdje gdje će dobiti priliku igrati.

We are devastated by the tragic passing of former player Victor Udoh at the age of 21.



The thoughts of everyone at #SaintsFC go out to Victor's loved ones at this extremely difficult time. pic.twitter.com/EiM0FKC64J — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 26, 2026

Iz Engleske je otišao u Češku i zadužio opremu Dinama iz Čeških Budejovica. Policija je izjavila da je njegova smrt nastupila pod sumnjivim okolnostima, a više bi trebalo biti poznato nakon istrage.